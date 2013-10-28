瑞穗集团可能逃过贷款丑闻严厉处罚

* 律师小组将在周一提交报告，由国家监管部门审查

* 社长佐藤康博料保住职位，瑞穗银行会长可能离职

* 一些高管可能被降薪

* 瑞穗未来的海外扩张计划或将受到严密审查

路透东京10月28日 -日本瑞穗金融集团(8411.T)周一将力图摆脱向犯罪组织提供贷款这一丑闻的影响，但该银行虽有可能躲过严厉惩罚，却在追赶同业扩张的脚步时将面临一场苦战。该集团是按资产计的日本第二大银行。

由瑞穗指定的一个律师小组将提交报告，说明在发现这些可疑贷款后的两年多时间里，为何未能停止向犯罪组织提供贷款。

外界还预期瑞穗会宣布对此项丑闻的应对办法。丑闻爆出之际，正值该行寻求改善企业治理，并加速业务成长，尤其是海外市场的扩张。

消息人士上周对路透表示，佐藤康博可能保住会长及社长职位，以便设法避免这家问题重重的银行陷于四分五裂，并使之符合更加严格的监管要求，将银行建设成为“亚洲的核心银行”。

消息人士称，瑞穗可能将暂停佐藤康博薪资一段期间；塚本隆史料辞卸瑞穗银行会长一职。

这是大型日企与犯罪组织有牵连的最新丑闻。监管机构9月底发现，瑞穗在2010年末得知有200万美元放款给有组织的犯罪集团成员。那230件小规模业务多数为车贷，是由瑞穗消金业务关系企业Orient Corp(8585.T)贷出，且包含在稍后瑞穗再向Orient买进的大批贷款中。

由于瑞穗两年多来未对该批贷款采取任何行动，金融厅向该行发出业务整顿命令。瑞穗起初表示仅有该银行合规部门官员知道该批贷款，但数日后承认，曾在董事会议向佐藤康博等高层报告过此事。

消息人士称，周一的报告料显示瑞穗在处理这桩丑闻上态度草率，但并非刻意误导当局。

据此，瑞穗希望让佐藤康博留任并摆脱此丑闻，但压力可能不会很快就减退。部分国会议员已促佐藤康博就这件事陈述证词，而熟悉内情的人士表示，由于外界质疑金融厅何以没有早些发现问题贷款，使该厅也承受了需展现强硬手段的压力。

日本财务大臣麻生太郎周五表示，金融厅将根据周一的专门小组报告，决定采取什么行动。

**被对手甩在身后**

佐藤康博料将于周一举行记者会宣布该公司的回应措施。日本媒体称，超过30名管理层人士将减薪，佐藤康博还将要求大约12名前高管返还部分薪资。

该起丑闻不仅凸显出日本有组织犯罪集团对日本企业的深入渗透，也凸显了佐藤康博本人一直致力解决的公司治理疏失问题。

瑞穗金融集团是在日本金融危机期间由日本兴业银行、第一劝业银行和富士银行合并而成，但在成立13年后仍内部争斗不断。

该行人士称，内部派系斗争催生出一种只顾本部门利益而不愿承担整体责任的企业文化。

内部不团结等因素导致该公司的关键获利能力指标难以同主要竞争对手相抗衡，比如三菱UFJ金融集团(8306.T)和三井住友金融集团(8316.T)。

就在另外两家金融集团寻找外部机会时，瑞穗则把目光转向内部，专注于实现佐藤康博提出的“同一个瑞穗”计划，即在7月时将企业银行与零售银行业务合并。

业务合并顺利完成后，瑞穗寻找机会主动出击。消息人士8月对路透表示，该行与澳新银行集团接洽，欲从后者手中购买PT BankPan Indonesia Tbk(PNBN.JK)的39.2%股份，价值大约5.7亿美元。

不过就算瑞穗未受到严厉处罚而从丑闻中脱身，未来仍可能因此而受到掣肘。

“我认为鉴于这一丑闻，日本监管当局在一段时间内不会轻易批准瑞穗的海外收购计划，”东京的一名金融行业分析师表示。由于事情敏感，他不愿具名。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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