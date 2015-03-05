焦点：新任审议委员原田泰到来 未必会让日本央行更积极放宽政策

图中为万元面额的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京3月5日 - 市场认为日本央行新任审议委员原田泰本月就任后，将擦亮央行促进通胀的招牌，但仔细推敲他的观点，会发现原田泰不太可能赞成尽早扩大央行的大规模货币刺激举措。

和黑田东彦一样，现年64岁的早稻田大学经济学家原田泰也认为，如果能够积极实施，货币刺激举措当然可以促使日本经济摆脱20年来物价下跌、成长时断时续的局面。

他相信购买公债这一办法的成本不大，因为日本央行可以无限印钞。

这些观点较即将离任的宫尾龙藏更为激进，让外界越发预期，原田泰赞同黑田东彦有关“不惜一切”达成央行2%通胀目标的观点，将会支持进一步放宽政策，以便在4月开始的新财年内完成这项任务。

但从他以往所言所书中可以看出，原田泰与其新上司的不同之处在于，他认为经济成长优先级远远高于通胀，因此在就业与薪资充分成长前，过多地推升物价可能是不智的。

所以尽管通胀在油价崩跌的拖累下渐渐停滞(扣除消费税调升影响的1月通胀率仅为0.2%)，还是有一些分析师表示，原田泰的任命可能不会提升进一步货币宽松的可能性。

“我认为，即便日本央行无法在2015财年达成2%的通胀目标，也没什么关系，”原田泰1月接受路透专访时表示，“重要的是引导政策，让经济持续以2%的速度成长。”

他在去年11月出版的一本书中表示，日本央行的通胀率目标是一种货币政策手段，而非目标，央行的重点应该放在刺激经济成长上面。

相反，黑田东彦一直坚持，日本央行的当务之急是达成物价目标，其时间期限对于消除他所谓的公众“通缩心态”至为关键。

由于安倍晋三政府对通胀问题的态度似乎也较为宽松，黑田东彦在面对观点分歧的政策委员会时，有可能发现自己被孤立了。

第一生命经济研究所主任研究员熊野英生认为，原田泰的观点暗示，他也赞成对实现通胀率目标的时间表保持宽松态度。

“委员会中许多人并不愿意很快再度放宽政策，更重要的是，政府也没有施压他们采取行动，”他说。“综合起来看，近期行动似乎不在考虑之列。”

原田泰接任的是即将于3月25日任期届满的宫尾龙藏，后者在去年10月会议上的投票，导致委员会以出人意料的5-4投票结果决定扩大央行的大规模资产购买计划。

此后，委员会的观点分裂为两派，黑田东彦及两位副总裁坚持要达成物价目标，而另外六位委员则对仅仅为加速通胀就采取行动持谨慎态度。

不过，分析师表示，有些人认为新审议委员的到来将会增大及早行动的可能性，但是当原田泰召开履行记者会时，他们免不了要大失所望。(完)

(编译/审校 陈宗琦/郑茵/张荻)

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