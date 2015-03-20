日本对于加入亚投行举棋不定 夹在中美之间左右为难

路透东京3月20日 - 日本对于是否加入中国牵头创建的亚洲基础设施投资银行(亚投行)举棋不定，官员们称，一方面担心错失机会，另一方面又顾虑会疏远了盟友美国而帮助支持了竞争对手中国。

日本财务大臣麻生太郎周五首次表示，如果能保证具备提供贷款的可靠机制，日本可能考虑加入亚投行。

而其他官员则持怀疑立场，折射出首相安倍晋三政府内部，对于亚投行究竟是有利于还是妨害了日本利益存在分歧。

“我们对于加入亚投行持谨慎立场，”日本内阁官房长官菅义伟表示。

包括德国和英国在内的大约30个国家已经决定加入亚投行，但日本的主要盟友--美国则敦促各国在加入前三思，质疑新成立的亚投行在治理以及环境与社会保障方面能否遵循高标准。

“日本政府内部对于是否加入亚投行存在分歧，”一位了解日本金融决策的人士称。

日本执政党的一名高官称，政府内部僵持的结果就是，“在安倍执政时期不会加入。”

多位官员指出，日本之所以对于加入亚投行有所迟疑，是因为担心中国所主导的放贷行为，同时也考量到其与美国当局的关系，以及亚投行与亚洲开发银行(ADB)可能产生的竞争关系。亚洲开发银行总部设在马尼拉，由日本及美国主导。

依照惯例，亚洲开发银行的领导人大多是日本央行或是财务省的前高阶官员。

但熟知日本政策制定的消息人士称，东京当局应该介入参与，以确保达成最佳的放贷举措，并避免被边缘化。“随着欧洲加入、而美国和日本置身事外，形势看来有些尴尬。”

日本财务大臣麻生太郎在一场记者会上表示，在决定是否提供贷款时，亚投行应该让董事会负责检查和审批。

“我们一直要求确保债务可持续性，并考虑其对环境和社会的影响，”他在内阁会议后向记者称。

“如果这些问题都能得到保证，我们可能会(考虑加入)。我们将从外交和经济角度认真地考虑这个问题，但目前为止，我们还未听到任何回应。”

日本内阁官房长官菅义伟将麻生太郎的评论解读为，“除非这类问题获得解决，否则不可能加入。”(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 孙茉莉)

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