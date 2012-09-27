瑞穗批准向夏普发放27亿美元新贷款计划--消息人士

美股三大股指涨跌互现 道指连续第六日创纪录最高收位
路透2月16日 - 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数连续第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。
路透东京9月27日电---一知情消息人士周四表示,日本夏普(6753.T)的债权银行瑞穗实业银行,批准由银行团向夏普提供总额2,100亿日圆(27亿美元)新融资的计划.
消息人士称,夏普的另一家主要往来银行--三菱东京日联银行预料今日稍晚亦将批准此计划,为夏普重振大计清除一大障碍.
除了上述新融资之外,夏普8月时已获1,500亿日圆贷款.夏普未来几个月必须偿付多达3,600亿日圆短期商业票据.
针对总额3,600亿日圆贷款,这两家主要银行计画邀请其他银行分担半数.
瑞穗实业银行隶属瑞穗金融集团(8411.T)旗下.三菱东京日联银行隶属三菱UFJ金融集团(8306.T)旗下.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
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