版本:
中国
国际财经 | 2012年 9月 27日 星期四 13:37 BJT

瑞穗批准向夏普发放27亿美元新贷款计划--消息人士

路透东京9月27日电---一知情消息人士周四表示,日本夏普(6753.T)的债权银行瑞穗实业银行,批准由银行团向夏普提供总额2,100亿日圆(27亿美元)新融资的计划.

消息人士称,夏普的另一家主要往来银行--三菱东京日联银行预料今日稍晚亦将批准此计划,为夏普重振大计清除一大障碍.

除了上述新融资之外,夏普8月时已获1,500亿日圆贷款.夏普未来几个月必须偿付多达3,600亿日圆短期商业票据.

针对总额3,600亿日圆贷款,这两家主要银行计画邀请其他银行分担半数.

瑞穗实业银行隶属瑞穗金融集团(8411.T)旗下.三菱东京日联银行隶属三菱UFJ金融集团(8306.T)旗下.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐