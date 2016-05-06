焦点：日本银行业者本财年获利料将黯淡 因负利率打压贷款收入

路透东京5月6日 - 日本三大银行本月公布财测时，或预估本年度获利表现黯淡。对银行存放在央行的资金收费的一项经济刺激政策，打压银行的贷款收入。

三菱UFJ金融集团(8306.T)、瑞穗金融集团(8411.T)及三井住友金融集团(8316.T)近几年的获利表现有好有坏，股票收益抵销了核心国内放款业务的疲弱表现。

日本央行的举措迫使银行业者降低贷款利息，但并未能刺激贷款需求。因此，日本央行上周不扩大负利率政策的决定，为未来一年提供了喘息空间。

根据汤森路透汇编的分析师平均预估，截至2017年3月的财年，瑞穗和三井住友的净利可能分别减少8.8%和3.6%。三菱UFJ的获利则可能持平于上年度，该行对国内放款业务的倚赖程度最轻。

“这将是艰困的一年，”法银巴黎证券的银行分析师ToyokiSameshima表示。他并称，由于金融市场动荡让投资人却步，因此销售共同基金等收取手续费的业务亦可能疲弱。

**负利率**

日本央行1月决定推出负利率政策--以鼓励消费而非储蓄。这给银行业者带来更大压力，他们要以更低的贷款利率去争夺借款人。

公司贷款指标利率--东京银行间拆放款利率(TIBOR)最近几个月来大幅下降。上周日本央行维持政策不变之前，三个月期利率为0.06273%，而在央行采取负利率政策之前为0.17091%。

但贷款规模并未以相同幅度增加。3月日本银行业未偿贷款总额仅较上年同期增加2%，不及1月水平。

“日本央行负利率政策对我们公司客户的需求几乎没什么作用，”三大银行之一的资深银行业人士表示。

“除非企业对自身业务前景有足够的信心，否则他们不会借钱并投资扩大生产，”这位银行业人士表示。他因未获授权公开发言而拒绝具名。

**正面影响**

一些分析师认为，央行政策也有积极的一面，其中包括买入日本公债的。投资者一直在购买日债，指望以后能以更高的价格卖给央行。

在采行负利率后公债价格跳涨，商业银行所持公债因此大幅增值。

德意志证券的银行业分析师Yoshinobu Yamada称，截止3月底，三菱UFJ金融集团(MUFG)如果卖出包括公债在内的国内债券，可能获利5,500亿日圆(50.8亿美元)，而截止去年9月底时为3,170亿日圆。

Yamada表示，瑞穗和三井住友金融集团也可能通过这种方式分别获利1,000亿日圆左右。

“如果他们卖出公债，三大银行巨头的净利将会增加。”他说道。

但Yamada认为，靠卖出日债最多只能提升三到四年的获利，因此银行业还是得想出长久之道来增强国内贷款业务。

“大型银行业寻求海外并购，地区银行进行整合，这些将是刻不容缓的事。”(完)