日本汽车零件制造商NTN遭中国发改委罚款1940万美元

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透东京8月19日 - 日本轴承制造商NTN Corp (6472.T)周二表示，中国国家发展改革委员会已对该公司开罚1.192亿元人民币(1,942万美元)，因违反中国反垄断法。
在这之前，竞争对手、日本轴承制造商NSK Ltd (6471.T)则是表示，中国反垄断监管机构已下令该公司支付1.749亿元人民币(2,850万美元)罚款。
中国发改委本月稍早表示，政府已经完成对12家汽车零件制造商的调查，并准备依法开罚。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
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