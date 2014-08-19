日本汽车零件制造商NTN遭中国发改委罚款1940万美元

路透东京8月19日 - 日本轴承制造商NTN Corp (6472.T)周二表示，中国国家发展改革委员会已对该公司开罚1.192亿元人民币(1,942万美元)，因违反中国反垄断法。

在这之前，竞争对手、日本轴承制造商NSK Ltd (6471.T)则是表示，中国反垄断监管机构已下令该公司支付1.749亿元人民币(2,850万美元)罚款。

中国发改委本月稍早表示，政府已经完成对12家汽车零件制造商的调查，并准备依法开罚。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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