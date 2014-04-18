欲收购Mt. Gox的投资者建立网站征集债权人支持

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透4月17日 - 一个希望买下比特币交易所Mt.Gox的投资者团队已经创建一个网站，来征集该交易所债权人的支持，以防止其资产遭到清算。
“我们需要你们的帮助来阻止资产清算，因为这对Mt.Gox债权人和比特币在一般大众与监管机构中的声誉都没有好处，”投资者在网站上写道。
Mt.Gox曾是全球最大的比特币交易所，法院指定的管理人周三称，在东京法院驳回其重新开业的请求后，该交易所有可能被清盘。
“东京地区法院认为，该公司难以推进民事复兴程序，从而驳回了开始民事复兴程序的申请，”他说。
华尔街日报周四报导，这些投资者提出接手Mt.Gox并帮助其复苏，目前已经得到许多债权人的支持。他们希望能说服法院重新考虑复原提议。
Mt. Gox的债权人约有12.7万。(完)
(编译 徐文焰；审校 王冠中)
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路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。
路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)