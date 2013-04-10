日央行激进政策推高美元兑日圆预测

* 日本央行激进宽松措施出乎分析师意料

* 汇丰、瑞士信贷、RBS皆调高美元兑日圆预测

* 许多分析师认为有机会进一步调高预测

路透伦敦4月9日 - 日本央行超激进的货币宽松措施，令外汇市场大感意外，一些分析师急忙调高美元兑日圆预测。

日本央行上周四公布激进措施后的几小时内，汇丰控股便将季度末美元兑日圆汇率预测由90日圆调高至95。

瑞士信贷将美元兑日圆三个月汇率预测由100日圆调高至105，并在一份客户报告中形容日本央行此举是“大胆闯进未知领域”。

其他分析师采取较为观望的态度，尽管在日本央行宣布新宽松计划细节后，美元兑日圆创下2011年12月以来单周最剧烈走势。

许多顶尖银行不放心追逐现汇走势，并未立即调整预测。

苏格兰皇家银行(RBS)周一跟进，将年底美元兑日圆汇率预测由100日圆调高至110，但分析师维持第二季汇率预测于99日圆不变。

尽管美元兑日圆周二升破99日圆，一些银行仍维持日本央行最新宽松措施出台前的预测水准。

日本央行推出全球火力最猛的货币刺激措施，计划在两年内向经济挹注1.4万亿(美元，将基础货币规模扩大近一倍，以终结通缩。

虽有一些分析师正确预测到日央行将满足有关大胆出招的期望，但其宽松措施规模之巨大，以及随之而来的日圆贬值速度，仍让他们大感意外。

“这不是一个只会照着(美联储主席)伯南克剧本表演的日本央行。这次宽松规模超越其他国家的手笔。两年内将基础货币提高一倍--这很惊人，”德意志银行G10货币策略主管Alan Ruskin指出。

“因此我们会思索，我们对2013年底及2014年底美元兑日圆分别在100及110的中长期预测是不是太保守。”

美元兑日圆周二触及近四年高位99.67，短短四天已大涨逾7%。

汇市前10大银行对美元兑日圆三个月及第二季末的预测均值为98.5，目前已经被超越。

瑞银的美元兑日圆三个月预测为95日圆，是汇市前10大银行之中较看空美元的，但瑞银分析师强调这是在日央行宣布宽松措施之前的预测。

“显然现在95日圆看起来偏于保守。可以说我们相信美元兑日圆很有可能会很快就升破100日圆，”瑞银外汇分析师Beat Siegenthaler称。

**100日圆近在眼前**

即使是那些维持预估不变的分析师也认为，美元有飙升并超出原先预期的风险。

摩根士丹利预计第二季末美元兑日圆为100，但策略师Ian Stannard称，美元涨势超过预期的风险正在上升，并可能比他们原先预期的年底更早达到105日圆。

尽管如此，摩根士丹利并不急于上修美元兑日圆预估。

“我不喜欢做出膝跳反射式的反应。我们预期到了这种情况--行动力度更大，但形势发展一如我们预期，所以我们将继续关注事态变化，”Stannard表示。

如果追求收益的日本投资者决定用央行新供应的流动性购买海外资产，那么日圆或将进一步下跌，不过很多策略师预计美元会在100日圆左右暂时遇阻。

分析师还将寻找有关日本当局在推升通胀过程中准备让日圆贬值多少的线索。

“要说与接近2%的通胀率相符的汇率水平，不难想到110或120日圆。”德意志银行的Ruskin称。(完)

(编译 蔡美珍/程琳; 审校 郑茵/张荻)

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