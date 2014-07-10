焦点：日本央行料小幅下调经济增长预测 货币政策维持稳定

路透东京7月9日 - 熟悉日本央行智库的消息人士称，日本央行下周可能下调对当前财年的经济增长预测，从而反映出口疲软以及4月上调消费税后家庭支出降幅大于预期的情况。

不过要求匿名的消息人士称，央行将基本维持较乐观的物价预测，继续认为随着上调消费税的冲击逐渐缓和，日本经济将持续温和复苏。

由于整体经济展望变化不大，日本央行料将维持政策框架不变。在该框架下，央行承诺每年通过大规模资产购买将基础货币增加60-70万亿日元(5,900-6,890亿美元)。外界预期，在为期两天的政策会议结束时，央行将做出上述决定。

“4-6月间的经济萎缩程度似乎比预期严重，所以如果日本央行下调成长预估不会让人感到意外。“RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说。

“但是此举可能让市场更加预期将有额外的货币宽松政策出台，而这正是日本央行希望避免的。这有点麻烦。“

日本经济第一季录得逾两年最快成长速度，因4月消费税上调前，消费支出大幅增加，企业投资也变得意外强劲。

日本央行承认，受消费税上调影响，第二季经济将会萎缩。不过，其亦表示，经济将不会下降太多，而且只是暂时现象，因经济前景改善促使企业提高工资和增加招聘。

但5月家庭支出降幅大于预期，导致市场愈发认为4-6月经济萎缩程度可能比预期的要深，这将令整个财年的增长承压。

日本央行最近一次发布预估是在1月，当时预计经济在始于4月的当前财年增长1.1%，高于上月路透调查中分析师预估的增长0.9%。

央行可能略下调预估，考虑到家庭支出骤降和出口持续疲弱。

“消费将以多大力度从增税引发的低迷中回升，对此无法确定，”第一生命经济研究所首席分析师新家义贵说。

让央行官员感到头疼的还有，虽然拥有疲弱日圆带来的海外竞争优势，但出口还是未能加速，并且由于新兴亚洲市场需求迟滞，前景仍然阴郁。

部分日本央行官员也担心7-9月家庭支出回升力道可能不如预期强劲，因汽车和房屋等大件物品销售没有复苏迹象。

然而，日本央行可能维持其对经济将持续温和复苏的评估，因迹象显示企业终于开始增加资本支出和上调薪资，而非囤积钜额现金。

在下周的季度评估中，日本央行料大致维持2015/16年度经济成长率预估在1.5%，接下来的年度预估在1.3%。

央行也可能维持对通胀率的预估，2015年度料升至1.9%，2016年度为2.1%，本年度为1.3%。

日本央行每年4月和10月会公布长期经济和物价预估，并在1月和7月重新评估，均在政策会议时进行。(完)

(编译 王丽鑫/洪曦/艾茂林/王冠中; 审校 徐文焰/高琦/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。