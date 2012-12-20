日本央行受政界施压再推刺激举措

* 日本央行将资产购买规模扩大10万亿日圆

* 1月将评估1%的通胀率目标

* 新闻简布会上的央行总裁讲话将于0715GMT后公布

路透东京12月20日 - 日本央行周四给该国经济又开出了货币政策刺激的药方,这是过去四个月中的第三次,并拉开了明年采取更有力措施的序幕,因新当选首相的安倍晋三不断给央行施压,要求其加大努力战胜通缩.

安倍晋三领导的自民党在上周日的选举中获得压倒性胜利.他一再要求央行将当前的通胀率目标翻倍至2%,使央行的独立性岌岌可危.

日本央行决定将资产购买和放贷计划扩大10万亿日圆(1,190亿美元),至101万亿日圆.央行在政治压力之下宽松政策的决定符合外界的普遍预期.

央行亦表示,委员会将在1月的下次政策会议上检视其当前为1%的通胀率目标.届时安倍晋三将完成组阁,准备与央行协商政策.

"央行将在下次会上讨论货币政策旨在达成的中期和长期物价稳定目标."央行会后声明称.

参阅日本经济一览图,请点击(link.reuters.com/jyc64t).

加上今日政策举措,日本央行今年以来已经五次扩大资产购买规模,是10年来政策动作最频繁的一年.上次如此频繁放宽政策是在2001年,旨在应对国内银行业危机.

市场早已反映出日央行周四将有所行动,路透上周对19名分析师所作调查中有14名分析师预测,央行将透过扩大购买资产以进一步放宽政策.

日圆/美元自9月以来贬值近9%,因安倍晋三可望成为下届首相,令市场愈发认为当局将进一步宽松政策且扩大支出.

日央行决议出炉后,美元/日圆自约84.23,升至约84.39的盘中高位,但稍后即告拉回.最新报价为84.21,日内下跌0.2%.

安倍曾经表示,一旦他在12月26日组成内阁,将指示内阁大臣开始与日央行合作设定共同的通胀目标.

**考虑采取行动**

部分日本央行官员,特别是接近总裁白川方明的官员曾希望推迟至1月再采取行动,届时日本新政府的政策将更加明朗,且央行会出台关于长期成长预估的季度报告.

不过分析师表示,这种做法代价太高,商业信心已经下滑,企业也在因全球需求疲弱而推迟资本支出计划,进一步显示明年年初即便从衰退中反弹也将很微弱.

白川方明周二访问自民党总部时,安倍晋三更是罕见地直接施压提高通胀目标.安倍称日本央行必须注意到,他是因(承诺实行)更大胆的货币刺激举措而胜选.

自民党和其同盟公明党赢得了权力很大的众议院的三分之二席位,使他们在多数情况下都可否决参议院的决定,包括可以修改保障央行不受政府干预的法律.

安倍可利用这一威胁来迫使央行更大规模地购买债券,来为其计划推出的大规模经济刺激方案进行融资.

政界人士保持对央行的压力.一名自民党高官在央行公布决定的数小时前告诉路透,如果央行表示出大幅宽松政策的意愿,情况会有所不同.

白川方明一贯认为设定2%的通胀率目标将会适得其反,因在过去20年的多数时间里,日本的通胀率都未曾超过1%.

白川方明稍晚将举行记者会,其讲话预计在0715GMT之后发布.(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)

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