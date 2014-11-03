焦点：民众通缩心态顽固 对日本央行力推通胀存有疑虑

路透东京11月3日 - 日本央行总裁黑田东彦要让日本民众相信通缩会带来问题，不必太费力。但要让他们相信物价上扬可以让情况变得更好，恐怕比较困难。

现年65的Kazue Shibata在东京市中心经营一家小型的服饰店，她担心日本央行力争实现2%的通胀率目标，最终可能冲击她的生意，除非大家口袋里的钱也能增加。

“如果物价上涨，大家可能减少购买，”她表示。许多民间分析师都有同样的担忧。

周五时，日本央行扩大刺激行动，以期扭转日本消费者的心理。15年来日本物价持续下跌、收入下降及经济迟滞，导致日本民众通缩心态根深蒂固。

“日本央行恪守实现物价目标的承诺，并让那个物价目标深植人心，这点很重要，”黑田东彦周五在记者会上说。之前日本央行意外扩大了货币刺激计划。

“如果你只是口头说说通胀总有一天会达到2%，这对消除公众的通缩思维定势没有什么好处，”黑田如是说。

日相安倍晋三的“安倍经济学”计划的核心是这么一个前提假设，即持续通胀的前景将促使消费者预期物价上涨，从而造成消费增加。

这对于一个习惯了通缩的国家来说是个巨大变化，在这样的国家，留着今天的现金意味着明天会有更强的购买力，日本央行推出前所未有的宽松举措已有一年半时间，事实证明要改变这样的预期是件很困难的事情。

日本经济自2000年以来已经历了四次衰退，据日央行修正后的预测，目前日本经济有望在截至明年3月的一年间实现区区0.5%的增长率。

在东京Higashi Azabu附近经营成衣及订制服装店约30年的Shibata，深感经济成长迟缓以及物价下跌对生意所造成的冲击。

“客户愿意为订制衣服所花费的价格下降了，直到价格几乎和成衣一样，”她表示。

**物价长期下跌**

日本央行在宣布扩大资产买进计划时，仍维持明年4月开始的财年里可能达成2%通胀率目标的预测。

但9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期的升幅连续第二个月回落，令分析师更加怀疑上述通胀率目标能否实现。[nL4S0SQ088]

再者，东大每日物价指数(UTokyo Daily Price Index)在春季因消费税调升而飙升，但之后便一路向下。这意味着民众每天目睹的物价下滑，增强了“通缩心态”，而黑田东彦则希望打破这种心态。该指数是由东京大学经济学家编撰，追踪多达20万种食品和每日必需品的销售点数据。

东京中野区一家发廊的老板，现年65岁的Kaoru Sakai担心价格太高可能会吓跑顾客，即便日本4月上调消费税，也没有上调价格。

“事实上人们对前景并不抱有信心，”Sakai说道。“整个社会和经济状况迫使人们做出较低端选择。比如，就像即使可以在体面的饭店就餐，人们还是会选择去快餐店或立食餐馆。”

除非象薪资增长匮乏、制造业萎缩以及难以为继的福利体系等这些基问题得到确实改善，否则很多日本民众可能更愿意黑田一再希望能够解决的通缩问题就这么存在着。

按照古典经济学消费者应该偏爱通缩，因这增加了他们的购买力，一些消费者亦赞同该理论。

“通缩反映了根本的经济状况。我们的人口正在减少，产量低且没有创新。较其他国家相比，我们正在失去购买力。”东京的一名会计师Yohei Tanaka说道，并表示，他的薪水自安倍2012年12月上任以来就没有增长过。

“我认为现在不是推动经济走向通胀的适当时机，通胀也不是最终的解决方案。通缩，从某种意义上来说，还是不错的。”

欲浏览自1958年以来通胀/通缩图表，请点选：link.reuters.com/ber48t

欲浏览日本超市价格指数图表，请点选：link.reuters.com/nug38v

欲浏览日本经济图表，请点选：link.reuters.com/zem62w

欲浏览通胀/通缩历史图表，请点选：link.reuters.com/ber48t

欲浏览消费税上调的对比图表，请点选：link.reuters.com/qer92w (完)

(编译/审校 戴素萍/白云/孙茉莉/张涛)

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