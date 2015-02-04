分析：油价下跌使日本央行通胀目标恐沦为泡影 目标期限实已松动

路透东京2月4日 - 日本央行刺激举措已实施近两年，但如今正身处困境。面对油价下跌，央行却进一步确认通胀目标，这么做可能打压物价预期，产生适得其反的效果。

2013年4月，日本央行总裁黑田东彦宣布货币宽松政策，以日本前所未见的规模印钞。央行承诺藉此用“约两年的时间”来实现2%的通胀率目标。

这一大胆、简单且时间框架明确的声明造成日圆下跌、提振日股，增强了宽松计划的最初影响。而宽松举措的目的是要使日本摆脱长达20年的严重通缩。

尽管官方政策仍坚持该时间框架，但实际上时间已然流逝，现在官员们对通胀的评估更为复杂。

该目标的转变是因为他们认识到，油价崩跌等因素将通胀压低，脱离日本央行的目标，迫使央行为原本简单、明晰的政策承诺，添加复杂--有些人认为是模糊的注脚。

毕竟，两年时间即将过去，而日本央行关键的价格指标--核心消费者通胀只有央行目标的四分之一，且未来数月该指标料进一步放缓。

日本央行推行宽松政策，即质化量化宽松(QQE)政策的第一年，黑田东彦发表公开讲话时总是强调“2”这个神奇的数字，以展示他在两年内实现2%通胀目标，并促使人们消费的决心。

“QQE的目标在于展示日本央行结束通缩坚定且明确的承诺，以打消人们的通缩心态，”黑田东彦2013年9月讲话时表示，“因此我们...为实现目标设定了明确的期限，即约两年时间。”

一年之后，由于经济表现疲软，日本央行将目标时间模糊为“2015财年左右”，实际上等于可能把期限至少延至2016年3月。

黑田从去年大约9月时开始，便不再提及两年的时间框架，当时油价跌势正猛。

日本通胀与油价走势对照图表：link.reuters.com/puf93w

**政策清晰度VS.灵活性**

日本央行在10月扩大量化质化宽松(QQE)举措，并将通胀放缓归咎于油价下跌，但在1月油价持续下跌时却按兵不动，从而让简单的问题变得愈发复杂。

在委员会诸多委员强烈反对进一步宽松的情况下，日本央行正悄然奠定根基，欲证明有正当理由维持政策不变，即便未来几个月的通胀料将陷入停滞。分析师表示，央行新的沟通策略就是坚持其时间框架，但同时尽可能地让这个框架变得模糊。

日本央行官员承认，通胀率可能要到明年中、甚至更晚才能达到2%的目标，而这取决于油价走势。

“没有人能预测油价会跌那么多，”一位不愿具名的消息人士说道。“我怀疑日本央行会因未能在两年内实现物价目标而受到指责。”

不过他们亦开始强调他们不只关注核心CPI，亦看重包括扣除食品与能源的通胀率在内，一些更大范围的物价指标。

日本央行1月时曾表示，油价下跌将令通胀率降低0.7个百分点。

一些分析师称，日本央行此前预期扣除能源的核心CPI升幅下一财年将会触及1.7%，接近2%目标，希望藉此表明正在朝实现物价目标迈进。

黑田东彦上周在国会表示，“不能仅关注个别商品的价格变动，而是要关注通胀的中长期趋势，这点很重要。”

上月黑田东彦表示，实现目标的时间可能拉长到2016财年。

“央行政策委员会从未说过我们将在两年时间内完全达到2%的通胀率，”他上周对国会表示。

日本央行的艰难处境凸显出各主要央行在平衡清晰沟通与政策灵活性，以及如何以刺激措施影响民众心理方面面临的挑战。

对日本家庭和企业的通胀预期调查显示，自量化质化宽松政策(QQE)推出以来，他们的通胀预期几乎没有提高。一项衡量通胀预期的市场指标也下降，让日本央行为之气馁。

曾是日本央行官员的熊野英生认为，日本央行最终将不得不重新考虑其两年的时间框架；目前他是第一生命经济研究所主任研究员。

“世事难料，决策者坚持僵化的时间框架是不切实际的，”他称。(完)

(编译 李爽/杜明霞/陈宗琦/孙茉莉/于春红; 审校 李婷仪/龚芳/许娜/张若琪/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。