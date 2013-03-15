版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 3月 15日 星期五 11:25 BJT

日本国会批准黑田东彦出任央行总裁

日本国会周五批准黑田东彦出任日本央行总裁，为央行实施更积极的货币宽松政策打下基础。新总裁将于白川方明3月19日离职后上任。国会参议院还批准岩田规久男和中曾宏担任央行副总裁。周四，这三位提名人已获得众议院批准。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐