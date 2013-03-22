日央行新总裁誓言实现通胀目标

* 对是否会召集紧急会议，黑田东彦未予以直接回答

* 单单扩大资产负债规模还不够

* 日本央行应购买较长期资产以影响收益率

* 购买更多的风险资产，也是选择之一

* 市场预计日本央行将在4月3-4日的会议上出台新举措

路透东京3月21日 - 新任日本央行总裁黑田东彦表示，央行已做好准备，将采取包括购买较长期资产在内的所有手段，以实现2%的通胀目标。这凸显其打破日本持续近20年的通缩局面的决心。

在就职新闻发布会上，黑田东彦表示两年内需要采取大胆的措施以达到通胀目标，这支持了对日本央行在4月3-4日下次例行政策会议上扩大刺激措施的预期。

金融市场曾推测，黑田东彦甚至会在4月3-4日会议前召集紧急会议以推进刺激计划，因在此之前他曾表示会迅速采取行动。不过在这次紧凑的新闻发布会上，黑田东彦并未就此给出多少信号。

“日本央行过去曾举行过紧急会议，因此(召集紧急会议)并非不可能，但我不应该对此发表评论，”黑田东彦周四如此表示。

黑田东彦这位此前负责汇率事务的高官，以及他的两名副手岩田规久男和中曾宏周三上任。他们身负首相安倍晋三指派的任务，实施大胆非常规政策，最终使经济走出通缩。多年来日本央行一直难以解决这个局面。

分析师表示，官员们的言论内容没有什么意外，大部分是重复此前在本月国会听证会上的方案。

但安倍不懈追求的经济政策“改朝换代”意味着，市场对日本央行采取大胆措施的预期很高。日经指数.N225周四窜升至四年半高位，10年期日本公债收益率(殖利率)则跌至近10年低点。日圆兑美元上周则下跌至逾三年低位，此前黑田东彦讲话后日圆微跌。

“未来的货币政策肯定会积极得多，实现的方式可能是将定于2014年起实施的开放式资产购买计划提前，并买入更多种类的资产，”三菱东京日联银行汇率分析师Lee Hardman说。

**所有方案皆可考虑**

黑田东彦表示，央行不排除各种放宽政策的方案，包括将实施开放式资产购买的时间由2014年提前，以及扩大较长期公债的购买规模。他还称愿意就这些方案与九位委员进行仔细的讨论。

他强调，由于实质利率为零，日本央行必须尝试通过大幅扩大资产负债表的方式来影响市场和公众对未来物价的预期。

但他也表示，单靠向经济注资还不够。这表明他排除了再次采取10年前那种量化宽松做法的可能，即以银行的超额储备为目标，主要通过购买短期证券来挹注流动性。

“单纯靠量化宽松可能会对资产价格走势产生一些溢出效应...但以购买较长期金融资产来尝试压低整个收益率曲线，还是很重要的。”

“我并不是说达到2%的通胀率很容易。挑战是存在的，但我们必须而且能够达到这一目标。我们将采取一切可以采用的手段，直到目标实现。”

这番讲话凸显出市场对黑田东彦倾向于购买期限更长公债的预期。

尽管日本央行积极放宽货币政策，日本经济仍在通缩泥潭中挣扎了将近20年，因此批评人士对黑田的药方是否有效持怀疑态度。

但安倍晋三会向黑田施加压力要其兑现承诺。

“在黑田领导下日本央行将对债券购买进行优化。这将允许日本央行购买所有期限的债券。”美银美林驻东京首席分析师Masayuki Kichikawa称。

“这将改变价格预期。我是乐观派一方的。我不太确定两年时间就能达到2%的通胀水平，但到明年年底可能会有温和的通胀。”(完)

(编译 王洋/梁睿雪/程琳; 审校 徐文焰/李春喜)

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