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国际财经 | 2015年 12月 24日 星期四 14:36 BJT

日本政府计划将发行赤字融通债券的规定再延长五年

路透东京12月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，计划将无须国会通过政府就可以发行赤字融通债券的规定再延长五年，直至2020财年结束。

赤字融通债券被视为是财政纪律的风向标，因为发行这类债券是为了弥补预算缺口。

日本财政法原则上禁止发行赤字融通债券，只有在国会批准每个财年预算案时颁布特别法案才能发行。

但根据执政党和主要反对党2012年达成的临时规定，政府可以不经过特别立法就可以发行赤字融通债券。该规定将在3月到期。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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