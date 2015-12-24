日本政府计划将发行赤字融通债券的规定再延长五年

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透东京12月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，计划将无须国会通过政府就可以发行赤字融通债券的规定再延长五年，直至2020财年结束。
赤字融通债券被视为是财政纪律的风向标，因为发行这类债券是为了弥补预算缺口。
日本财政法原则上禁止发行赤字融通债券，只有在国会批准每个财年预算案时颁布特别法案才能发行。
但根据执政党和主要反对党2012年达成的临时规定，政府可以不经过特别立法就可以发行赤字融通债券。该规定将在3月到期。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。