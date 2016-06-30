日本2015/16财年新发公债规模低于计划--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月29日 - 政府消息人士周三对路透表示，日本上一财年新发公债总额比政府之前的计划少了1.5万亿(兆)日圆，因较低利率使偿债成本下降。
消息人士称，截至3月31日的财年，新发公债规模大约34.9万亿日圆(3,398.9亿美元)，较之前的政府估测少了1.5万亿日圆。
修正后的估值并非最终数据，因为直到6月30日，也就是财年结束之后还有三个月的债券发行仍属于上一财年的计划。消息人士要求匿名，因为数据尚未正式公布。他们说，数据料将于周五公布。
上财年计划与实际发债规模之差，小于截至2015年3月财年的2万亿日圆。上财年公司税收为10.8万亿日圆，较前一财年低2,000亿日圆。
上财年全国税收总额确认为56.3万亿日圆，较政府之前预估少1,000亿日圆，因日圆升值打击了公司获利。
其结果就是，上财年政府有2,524亿日圆的余量现金；根据日本预算规定，这其中至少一半必须用来偿还债务。其余资金可用作今年稍后的额外刺激计划的预算经费。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
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