焦点：日本政府酝酿增支措施支持国内消费

2016年1月27日，日本东京Ameyoko购物区，两名女子在一家服装店外面挑选打折的泳衣。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京3月1日 - 日本正在酝酿新的政府支出措施，为家庭消费可能出现疲势提前做准备。在20国集团(G20)呼吁采取更多财政支出措施以支持疲软的全球经济之后，日本此举将先行树立一个榜样。

金融市场动荡和去年底经济萎缩加重了对日本国内需求的悲观情绪，但税收增加和债券收益率下降表明日本政府如今有了更大的支出空间。

日本财务大臣麻生太郎2月23日对记者表示，他不排除为4月开始的2016/17财年制定一套刺激措施的可能。

两位知悉财政政策情况的官员还对路透表示，日本政府在认真考虑并倾向于提高支出。

“如果经济形势有变，那么用追加预算来应对是很自然的，”其中一位官员说。

“向领取年金者派发现金刚刚开始，但这可能是一个选项，”这名官员表示，指的是将于下月开始的一项政策。

他们说，采取额外刺激措施的时机仍不明朗，尽管自民党总务会长二阶俊博曾表示，他估计会在7月选举之前进行准备。

首相安倍晋三的顾问Masahiko Shibayama亦曾表示，下一个刺激计划可能包括儿童保育和老年护理方面的支出，以降低工作人口的负担。

分析师正在接受这种明显暗示。

“我们已经在消化2017财年将会有追加预算用于支出，”摩根大通证券的资深分析师Masamichi Adachi表示。

**消费税难题**

增加支出也可能抵销未来消费税第二阶段上调造成的打击。日本将在2017年4月将消费税由当前的8%进一步上调至10%。

政府2014年将消费税由5%调高至8%时也做过同样的尝试。但当时5.5万亿日圆(490亿美元)的刺激方案未足以止住衰颓。

这回，加税幅度较小，政府也已同意豁免食品和其他日用品，但政治界人士仍忧心忡忡。

日本内阁官房长官菅义伟周五称，若导致税收减少就不应加税，暗示有可能推迟上调消费税。

日本首相安倍晋三周一表示，现在没有冻结或推迟上调消费税的计划。安倍晋三在议会演说时也确认了他之前的讲话，即如果上调消费税挫伤经济并导致税收减少，那么上调消费税就没有意义。

日本经济图表：link.reuters.com/kup92w

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