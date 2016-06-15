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国际财经 | 2016年 6月 15日 星期三 15:44 BJT

日本自民党政调会长称将密切注意英国公投结果

路透东京6月15日 - 日本执政党自民党政调会长稻田朋美周三表示，她将密切注意下周英国脱欧公投结果，她并表示，如果英国公投结果引发汇市无序波动，日本政府应作出回应。

稻田朋美在路透专访中表示，日本央行的刺激措施正在产生稳定结果，政府的任务是落实结构性改革，不要过度依赖货币政策。

稻田朋美是日本首相安倍晋三的最重要幕僚之一，被视为可能成为日本首位女性首相的人选。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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