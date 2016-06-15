日本自民党政调会长称将密切注意英国公投结果

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京6月15日 - 日本执政党自民党政调会长稻田朋美周三表示，她将密切注意下周英国脱欧公投结果，她并表示，如果英国公投结果引发汇市无序波动，日本政府应作出回应。
稻田朋美在路透专访中表示，日本央行的刺激措施正在产生稳定结果，政府的任务是落实结构性改革，不要过度依赖货币政策。
稻田朋美是日本首相安倍晋三的最重要幕僚之一，被视为可能成为日本首位女性首相的人选。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。