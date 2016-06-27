日本参议院竞选碰上英国脱欧震撼 安倍阵营强打“安定牌”

路透东京6月27日 - 英国公投选择退出欧盟，引发全球金融市场强震之际，日本7月即将举行参议院选举，首相安倍晋三在造势活动中警告选民勿投给反对党。

安倍所领导的执政党看来笃定在7月10日选举明显胜出，但专家表示，英国脱欧所带来的不确定性，可能使日本的保守派选民让执政联盟获得更大幅度领先。

这可以让自民党及其他友党更有机会拿下参议院的三分之二席位，取得首次修改日本和平宪法的门票。

根据日本媒体报导，安倍晋三周末在一场造势演说中表示，“现在需要的是政治稳定。”

“我们现在不能输。我们不能把日本交给民进党及日本共产党，”他称。

最大反对党民进党已经与日本共产党及另外两个小党合作，企图阻止执政联盟赢得三分之二席位。

分析师指出，只要市场持续震荡，反对党声势不太可能上升很多。许多选民对于2009-2012年民主党执政的印象仍停留在内斗及政策失误。

“真要说的话，英国脱欧是有利安倍，”纽约哥伦比亚大学名誉教授Gerry Curtis指出。“在动荡时期，日本选民会选择安定。”(完)