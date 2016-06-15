日本将继续密切关注市场对英国可能退欧的反应

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京6月15日 - 日本内阁官房副长官世耕弘成周三称，日本将继续密切关注金融市场对英国退欧可能性的反应。
世耕弘成是在回答日本是否会同英国和欧盟合作稳定金融市场的问题时，做出上述表示。
在被问及日本是否会在英国投票赞同退欧引发市场震荡时抛售日圆的问题时，世耕拒绝就日圆汇率置评。如果下周英国退欧阵营在公投中胜出，主要经济体的决策者或许要费很大力气去安抚市场。
“我知道日股日经指数跌了，日本公债收益率触及了纪录低点，但我不想就具体的(汇率)水平置评，”世耕说。
“我们将继续密切关注形势。”
知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。
这些准备工作体现了6月23日英国公投前夕各方的高度戒备状态。英镑和欧元下跌，因市场担心英退可能令欧盟重陷衰退。
投资者面临不确定性时倾向买入日圆，英退有可能导致日圆甚至进一步大涨。今年至今，日圆兑美元涨幅已经超过13%。
日本决策者一直在努力阻止日圆投机性升值，因为日圆升值会侵蚀出口商获利，并通过降低进口物价而加重通缩压力。(完)
(编译 白云/王兴亚；审校 张涛/戴素萍)
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