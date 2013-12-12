野村将中国信达纳入研究 目标价每股5.1港元

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透香港12月12日 -投行野村周四的报告称，将今天在联交所挂牌上市的中国信达(1359.HK)纳入其研究范围并推荐为“买入”，目标价每股5.1港元，较现水平约有12%潜在升幅。
中国信达为中国最大不良债权投资商，首日挂牌股价造好，香港时间15:42，信达报4.56港元，较招股价3.58港元升27%。一般情况之下，只有获市场热捧的新股才会在首日挂牌获投行纳入研究，以尽早推荐给客户。
野村的报告称，中国经济正值下行周期，信达应该可以折让价去选择性收购不良资产，一旦宏观经济改善带动资产价格上升，信达便能得益。因此，该行偏好资产管理行业，多于券商和银行。
虽然市场难以评估不良资产的回收情况以及公允价值变动，但野村认为，基于对信达短期内资产规模迅速膨胀的预期，估值上信达应比银行有溢价，尤其是市场对于银行业持谨慎态度。
“不过我们认为，信达的管理层在未来一段时间将要展示其执行能力，以证明溢价适当性。”野村分析师LucyFeng在报告中称。
野村预期，2014年信达净利96.41亿元人民币，按年增长17%；对应该行目标价的市盈率10.5倍，市帐率1.2倍，股本回报率12.1%。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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