大和证券上调中国海外目标价近两成

路透香港11月14日电---大和证券发表报告称,将中国房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)的六个月目标价上调近两成至23.8港元,较周三早盘收市价有逾14%的潜在上升空间,因料公司将继续在中国的经济增长中获益.

中国海外自年初以来股价累积升幅达六成,明显跑赢同期大盘恒生指数.HSI约16%的涨幅.该公司今年首10个月的合同销售额达1,007亿港元,已提早完成调高後全年1,000亿港元的销售目标.

大和证券的报告称,中国海外首10个月的销售额按年有28.9%增长,较全国开发商平均的6.6%为高.该行估计中国海外已销售但尚未入账的收入超过900亿港元.

该行表示,中国海外过去连续多年的销售增速均高於全国平均,显示公司即使在全国多个城市有愈来愈多的项目,但仍有能力应付管理上的挑战.

报告称,虽然中国海外表示预期中央的收紧政策会在明年中前也不会有放松的可能,但亦不预期会进一步收紧.另外,中国海外於10月份收购了三幅土地,其中一幅位於杭州的土地涉资56亿元人民币,报告认为,公司收购土地的举措或反映其积极在主要市场增加市场份额.

大和证券表示,该行对中国短期经济前景较市场为乐观,并认为中国海外应可从中受惠,故维持对该公司"买入"评级,六个月目标价则由19.9港元上调至23.8港元,即相当於2013年预测市盈率为11.4倍,这与中国海外自2006年以来平均市盈率为15.1倍相比,是合理水平.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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