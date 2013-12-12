日本内阁批准530亿美元追加预算刺激经济

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京12月12日 -日本首相安倍晋三内阁周四批准了用于本财年的530亿美元的额外预算，用于支持上周宣布的刺激举措。上周宣布的这些措施旨在缓解计划中的消费税上调对经济的冲击。
据财务省，追加预算的规模为5.46万亿日圆(533亿美元)，在此之前的1月已经编撰了13.1万亿日圆的额外预算，用以刺激经济。
最新预算将使2013/14财年的政府支出为98.1万亿日圆。
而上年水平为100.5万亿日圆，意味着日本的支出保持扩张。凸显安倍有必要在提振近期经济成长与控制巨大公共债务之间达成平衡。
现在的关注点将转向4月起下个财年的年度预算草案，本月稍后将开始编纂该草案。(完)
(编译 石冠兰 审校 隋芬)
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