日本政府创纪录预算支出计划旨在推动经济成长与财政改革（更新版）

路透东京12月22日 - 日本政府计划在下一财年支出创纪录高位的近8,000亿美元，以提振本国脆弱的经济，同时还承诺抑制不断膨胀的债务负担。该扩张性预算案定于本周发布。

日本财务大臣麻生太郎周二称，政府将为始于明年4月的财年编制预算草案，预算支出96.7万亿(兆)日圆(7,975.3亿美元)，助力经济成长及财政改革目标的实现。本财年的初始预算规模为96.3万亿日圆。

麻生太郎还表示，2016财年税收收入料将达到57.6万亿日圆，创25年最高。这印证了路透上周报导的数字。

他并称，该预估收入将有望使政府将新债发行规模较今年削减2.4万亿日圆至34.4万亿日圆。预估收入基于名义经济增长率3.1%、实际经济增长率1.7%的预期水平计算。

该预算方案反映出，首相安倍晋三愈发重视控制日本的债务负担，即便他继续通过扩张性政策组合刺激经济。日本的债务负担在工业化国家中最为沉重。

“这个预算案适合我们朝着新财政方案迈出第一步，与此同时还要着眼于经济复苏和财政整固，”麻生太郎在向政府官员和执政党议员提出预算案的会议后对记者表示。

他说，对于到2021年3月止的财年实现基本预算盈余的目标，政府正取得进展。基本预算盈余不包括新发售债券和还债。

新借款减少、以及由企业获利推动的税收增长，将使日本财政到2016财年对发债融资的依赖度降低至35.6%，这将是自2008年金融危机以来最低水平。金融危机给日本经济一记沉重打击。

不过，债务融资的水平仍然相对较高。

“安倍政府已经竭尽全力促进经济复苏和财政改革，”安倍在会上说，并指出自他2012年底任职以来，税收增长15万亿日圆，发债减少10万亿日圆。

预算草案预计周四将由内阁批准，明年初提交议会通过。(完)