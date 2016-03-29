日本2016财年预算料将获得国会批准 更多财政刺激举措将跟进

路透东京3月29日 - 日本国会周二料将批准创纪录的96.72万亿(兆)日圆(8,515亿美元)2016财年预算，为展开关于采取额外刺激支出以提振经济的辩论铺平道路。

首相安倍晋三寻求在4月开始的下一财年，将年度预算支出重心前移，并制定一个新的补充预算。外界普遍预期安倍晋三将再次推迟定于2017年4月实施的消费税上调。

日本参议院最早将于0700 GMT开始，就2016财年预算展开最终辩论，鉴于执政党拥有大多数席位，该预算料很快获得通过。

安倍需要在以下两个相互冲突的需求中取得微妙的平衡，一个是抑制日本庞大的公共债务负担，另一个是提振再次濒临衰退的经济。

消息人士告诉路透，日本政府已经考虑推迟上调消费税，并实行更多财政刺激。安倍的顾问呼吁编制5-10日圆的追加预算以刺激消费。

在分析5月稍早公布的第一季GDP数据后，安倍料将在5月26-27日七国集团(G7)峰会前后对消费税和刺激支出做出决定。安倍将主持G7峰会。

“如果他们决定推进上调消费税，则额外预算可望达10万亿日圆左右。如果他们推迟上调，那么刺激规模将会小于5万亿日圆，”Citigroup Global Markets Japan经济师村(山鸟)归一表示。

2014年4月消费税从5%调升至8%，严重打击消费，并导致经济衰退，尽管先前已有5.5万亿日圆的额外预算来缓解加税的痛楚。这迫使安倍延后将消费税调高至10%，从原先计划于去年10月上调，推迟至2017年4月。

“由于货币政策有其限度，全球对财政政策的期待升温。但财政刺激难以持续提振经济，”村(山鸟)归一表示。

2016年预算的特色是社福开支大幅增加，以因应人口老化，安倍利用较高的税收，以及日本央行积极刺激所带来的低借款成本来扩大支出。

由于公开讨论额外的财政支出，有可能影响年度预算案在国会过关的进度，因此在通过国会批准前，安倍已避免公开讨论。(完)