焦点：日本下财年预算草案获批 支出规模创纪录

图为万元面值的日圆现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 计划新发债券41.25万亿日圆，税收收入料为50万亿日圆

* 支出料达到创纪录的95.9万亿日圆，税收收入达七年高位

* 发债占预算支出的43%

* 关注焦点在短期刺激举措，财政目标看似难以实现

路透东京12月24日 -日本内阁府批准首相安倍晋三下一财年预算草案，该草案旨在把增加的税收收入用于削减新发债券规模，同时通过创纪录的支出刺激经济。

这是安倍一年前赢得大选后的第二个年度预算，是一种平衡举动，一方面要刺激增长，另一方面要采取足够举措以显示其有意控制公共债务。日本的公共债务是经济规模的两倍还多。

预计2014/15年度支出将达到创纪录的95.88万亿日圆，其中约三分之一用于社会保障，另外，偿债成本将占近四分之一。

“安倍晋三誓言经济成长和财政整顿两手都要抓，但现在的精力需要集中在刺激经济上，”SMBC日兴证券国际市场分析共同部长末泽豪谦称，“匆忙收紧财政可能会拖累经济，并阻碍2015年的消费税计划。”

财务省表示，2014/15财年一般帐目预算，主要是增加公共工程、军事和社会福利支出，总支出较今年的初步预算增加逾3兆(万亿)日圆。

但财务省官员淡化增幅，称这是因为从特别帐目转出的支出，以及从4月调高消费税的拨款等技术性因素所造成。利息支出同样增加；同时随着日本人口老龄化，福利成本也相应增加。

税收估计为50兆日圆，较今年增加了6.9兆，来到七年高位，反映出经济料将成长1.4%，以及明年4月消费税从5%调高至8%。

新债发行量将较当前财年减少1.6兆日圆，降至41.25兆日圆，为连续第二年减少，但政府仍将仰赖举债来支应43%的支出，比重低于今年的46.3%。

结合短期刺激措施及长期整顿的“灵活财政政策”，是安倍晋三经济处方的一部分，其处方亦融合了强有力的货币宽松及支持增长的改革。

分析师预期预算将暂保持宽松，以助经济设法应对预计分两阶段将消费税加倍至10%造成的影响。明年4月消费税将第一阶段上调。

本月稍早政府通过本会计年度的5.5万亿日圆追加支出，以缓和第一阶段上调消费税的冲击。上调至10%的第二阶段拟2015年10月实施。

部分分析师对于缺乏帮助日本维持增长的措施感到担忧。

“我们希望看到能编列更明智的预算支出于有增长潜能的领域。”花旗集团证券经济分析师饭塚尚己表示。“我们不能老是仰赖公共建设工程。”

公共工程预算将由今年度的5.28万亿日圆增至5.96万亿日圆，包括新的新干线、抗震基础建设，及和2020年东京奥运会相关的项目。

**难以实现的预算目标**

分析师和政府官员表示，政府在朝向到2015/16财年将基本预算赤字减半的目标取得进展。基本预算赤字不包括新债销售和偿债成本。

日本政府预计2014/15财年基本预算赤字将为18万亿日圆，较今年下降5.2万亿日圆，为纪录第二大降幅。

不过，分析师和政府的核算均暗示，日本政府可能无法实现到2020/21年在不继续增税和减支的条件下实现基本盈余的目标。

SMBC日兴证券的末泽豪谦表示，社会保障支出必须合理化，从而控制住债务和支出，以实现2020/21年该目标。

他称，“安倍内阁，与前任政府一样，都将遇到削减福利支出的难题，这可能导致其与日益增多之年长选民疏离的风险。”

涵盖医疗保健和养老金的社会保障支出2014/15年度将首度超过30万亿日圆，较本年度增长1.4万亿日圆，约占预算三分之一。日本人口正处于快速老龄化趋势中。

偿债成本--即利息支付和还债，料将增至23.2万亿日圆，较今年增长1万亿日圆，为预算中第二大项目。

国防开支总计4.78万亿日圆，同比增加2.2%，创18年以来最大增幅。日本与中国在东海一些岛屿主权上产生摩擦，造成两国关系紧张。

国际货币基金组织(IMF)估计，日本2013自然年的预算总赤字为GDP的9.5%，是发达经济体中最差者之一；该数字将在2014年缩窄至6.8%，仍处于高水平。日本公共债务已经超过GDP的240%，该比例是主要经济体中最高水平。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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