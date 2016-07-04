日本企业通胀预期小幅下滑 央行扩大刺激政策的压力加剧

路透东京7月4日 - 日本央行短观调查显示，日本企业6月通胀预期较三个月前小幅下降，令人益发质疑央行宣称的，大举印钞将加快物价上涨并达到2%目标的说法。

上周五发布的企业信心短观调查显示，第二季企业信心低迷，令日本央行出台更多刺激措施来缓和日圆升值痛楚的压力加剧。

周一发布的通胀预期短观调查显示，日本企业预期，未来一年消费者物价平均料上涨0.7%，较三个月前的预期下降0.1个百分点，且与央行2%的目标相比还有一段距离。

调查显示，日本企业预计未来三年消费者物价年升幅为1.1%，与上次在3月调查时的预期相同。

企业预计未来五年消费者物价年升幅亦为1.1%，低于上次调查预期的上升1.2%。

本项调查结果凸显出日本央行所面临的挑战。央行为了加速实现2%的通胀目标，已对经济挹注庞大现金，盼能刺激企业及家庭因预期未来通胀将上升而选择在当下就消费。

日本央行2月时在其刺激计划中增加负利率政策，但通胀率却迟迟未见向央行目标挺进。

扣除波动性较大的生鲜食品的核心CPI指数在5月同比下滑0.4%，创下日本央行2013年出台大规模资产购置计划以来的最大降幅。(完)