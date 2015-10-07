日本首相安倍改组内阁 重要阁员留任

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透东京10月7日 - 日本首相安倍晋三周三改组内阁，重要内阁成员仍将留任。此次改组采取了稳妥的方式，安倍现重新开始关注经济，其推出存在争议的新安保法令支持率受到影响。
内阁官房长官菅义伟、财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明留任原职。由菅义伟宣布的内阁成员名单中，防卫大臣中谷元和外务大臣岸田文雄也将留任。
安倍还提名资深国会议员林干雄接替宫泽洋一出任经济产业大臣，后者上任仅有一年多的时间。前职业摔角选手驰浩接替下村博文担任文部科学大臣。(完)
(编译 张荻； 审校 杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。