日本政府计划调整通胀标准 或加大日央行压力

路透东京7月9日 - 一位日本官员向路透记者表示，日本政府计划采用与日本央行不同的通胀标准，这可能意味着日本需要更长时间才能宣告摆脱通缩，也赋予倡导放宽政策的政界人士更多行动空间。

日本首相安倍晋三已经作出承诺，把战胜近20年的通缩局面作为首要政策目标。他的“安倍经济学”通过政府支出和日本央行货币宽松政策，今年已大幅推高股价并压低日圆。

日本央行的目标是扣除新鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)同比增长2%，而日本政府计划采用扣除食品和能源的核心CPI这一指标。

这一变化实际上将提高安倍的通胀目标，因为这意味着该指标不计入上涨的能源价格。

参与决定采用扣除食品和能源核心CPI标准的的这位官员表示，这种调整是要保证日本真正走出通缩泥潭。

“除非物价上升不是暂时性的，而且趋势不会逆转，否则我们无法称得上已经摆脱通缩，”这位匿名官员称。

这样的改变可能给日本央行带来更多持续挹注日圆到市场的压力，因为通胀目标将变得更难达成。

政府提高消费税的计划也可能使问题变得更加复杂。

更立即性的影响是，使用扣除食品和能源的核心CPI为依据的话，可能会波及未来几年提高消费税一倍至10%的讨论。

先前的内阁推动调高消费税过关，盼能藉此帮助解决日本的庞大债务。日本债务已是其国内生产总值(GDP)的两倍多。

安倍政府将视经济成长是否足够强劲，料在9月左右决定是否继续推进第一阶段加税，亦即在明年4月将消费税增加至8%。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 李爽/张明钧)

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