日本麦当劳致歉消费者 称将采取措施确保食品安全

路透东京1月7日 - 日本麦当劳(2702.T)周三向消费者致歉，并称正采取多种举措来监管生产过程和店铺，以确保此前其餐中出现异物的情况不会重演。

上周末，日本一家麦当劳餐厅的麦乐鸡中发现塑料。这是该快餐连锁企业在销售下滑、薯条缺货之际，遭遇的最新打击。

日本麦当劳称，福岛一名儿童被巧克力新地中的塑料划伤嘴部。

该公司高管称，认为公司针对近期食品事故的处理是适当的。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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