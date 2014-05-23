政治动荡导致本田汽车泰国分支减产并推迟建新厂

路透曼谷5月23日 - 日本本田汽车(7267.T)的泰国分支已将Ayutthaya工厂产量削减至产能的60%，因应疲弱内需，并表示担心持续数月的政治动荡可能导致今年销量低于目标。

泰国的汽车行业明显受到疲弱经济和政治动荡冲击。泰国陆军司令巴育(Prayuth Chan-ocha)周四取得政府控制权，称部队需恢复秩序并推动改革。

该行业年初迄今已解聘超过30,000合同工并削减产量，因销量骤降，数月的政治动荡可能导致一些制造商迁至海外。

本田汽车(泰国)执行副总裁Pitak Pruittisarikorn称，公司亦决定开设新厂的日期从原本计划的2015年4月推迟六个月至一年。

他在一场营销活动场边向记者表示，“我们一直担心今年初以来的不利情势，不论是经济或政治情况都不好。”

他说，Ayutthaya厂的年产能为30万辆车，Prachinburi在建新厂的年产能为12万辆。

Pitak指出，取消加班以减产的举措反映出需求转弱，同时也致力于出清库存，他并称目前存货已经回到正常水准。

Pitak表示，本田在泰国的汽车销售今年恐怕无法达成16万辆目标，泰国国内整体销售量可能低于100万辆。

根据Federation of Thai Industries数据，泰国4月汽车销售较上年同期锐减33.2%。

2013年汽车销售下滑7.7%至133万辆。

自从2012年政府结束首购车辆补助之后，泰国境内汽车销售便呈现下滑；补助政策推动当年销售暴增81%。(完)

(编译 艾茂林/张明钧; 审校 王翔琼/李春喜/杜明霞)

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