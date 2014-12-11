日本车厂因高田气囊问题 再宣布召回逾55万辆车

路透东京12月11日 - 三家日本汽车生产商宣布将在全球范围内召回共计逾50万辆汽车，以更换高田(7312.T)生产的气囊气体发生器。这使得自2008年以来，与高田气囊有关的所有品牌汽车召回规模达到约2,000万辆。

本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)、和三菱汽车(7211.T)周四宣布召回计划之前，丰田汽车(7203.T)上周刚刚实施了预防性召回，因为最近在日本一家废车厂发生一起乘客座气囊“打开异常”事件。

本田称，估计将全球召回40万辆汽车，包括在日本召回的11个车型共计17.7万辆汽车，其中包括2003年生产的Stream小型货车、飞度(Fit)微型车以及思域(Civic)混合动力车。另外在欧洲和亚太市场分别召回10万辆和7万辆，在美国市场没有召回计划。

一名发言人称，为了支持最新的召回行动，以及将原先仅限于美国国内特定湿热地区的召回计划主动扩展到世界其他地区，本田将需要拨备更多资金。

该发言人表示，无法披露具体的拨备数字。

日产汽车估计该公司全球召回规模为15.2万辆，包括日本8.2万辆、欧洲4.9万辆和中国6,000辆，这些车均为2003年和2004年款。三菱汽车仅会在日本召回304辆蓝瑟(Lancer)轿车。

迄今已有12家汽车生产商在日本共计召回约305万辆汽车。

日产汽车另外还在日本召回了25万辆Note、玛驰(March)以及Latio，以修理汽车侧面后视镜的瑕疵。(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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