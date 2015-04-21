日本政府提名丰田汽车顾问布野幸利出任央行审议委员

路透东京4月21日 - 日本政府已经提名丰田汽车顾问(7203.T)布野幸利(Yukitoshi Funo)出任日本央行审议委员，令市场观察人士倍感意外。市场人士对布野幸利的观点鲜有了解。

布野幸利今年68岁，他将接替森本宜久出任央行审议委员。后者的五年任期将于6月底结束。

森本宜久和其他三位持异议的审议委员去年10月投票反对扩大货币刺激举措，当时日本央行委员会以5比4微弱多数投票决定扩大刺激。

这场势均力敌的投票意味着委员会的组成具有更大的影响，显示出央行总裁黑田东彦若想进一步放松政策，将面临困难。

“(布野的)提名对我来说是件新鲜事。政府从汽车行业为日本央行委员会挑人，我认为这种做法不常见，”瑞穗证券首席经济分析师上野泰也说。

政府遵循了常规做法，即从商界提名人选来取代同样来自商界的一名委员。但这却是首次依据现行法律从制造业界选人。

“鉴于他的背景，布野可能会对日圆和海外市场的波动比较敏感。如果日圆走强迫使日本央行采取行动，那他可能会支持进一步放松，”上野泰也说。

布野亦担任丰田创办的智库--国际经济研究所的CEO。

提名必须得到日本参众两院的批准，但差不多肯定会获得通过，因安倍晋三领导的联合政府在参众两院都拥有绝对多数席位。对提名的投票日期尚未确定。

日本央行透过大规模购买公债及其他资产以复苏经济的积极措施已实施两年，目前通胀陷于停顿，经济成长仍较脆弱，令人质疑央行为使经济脱离数十年来通缩而采取的策略是否有效。

日本央行于2013年4月推出刺激措施时，誓言将在约两年时间内实现约2%的通胀率目标。

日本央行目前表示，通胀率将在2016年3月结束的本财年达到2%，但这样的时间表还是说不准，由于能源成本处在低位且薪资增长温和，今年多数时间里物价似乎为持平或下跌。(完)

(编译 杜明霞/艾茂林/于春红; 审校 张荻/郑茵)

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