焦点：日本央行变身主动投资者 以激活经济

路透东京1月4日 - 主导日本国内债市的日本央行，也开始在股票市场呼风唤雨。资产经理考虑设计投资基金，因应日本央行的动向。

在全球央行中，日本央行正在率先成为主动投资者，以使经济恢复活力。该央行利用自己作为主要间接持股者的影响力，来支持在国内投资较多的企业。

日本央行拥有大约540亿美元的上市交易基金(ETF)。它正在不断增加购买ETF，但除了青睐增加资本支出和在员工身上投资的企业以外，尚未给出详细的投资标准。

“我们愿意并正在考虑增加这样的产品，”Mitsubishi UFJ Kokusai资产管理公司的ETF推广经理Kohei Sasaki表示。

在过去的三年中，连番的货币和财政刺激未能使日本经济摆脱消费低迷和通缩的困境，日本央行总裁黑田东彦和首相安倍晋三一直在敦促企业增加资本支出和薪资来刺激经济。

截至目前，他们的呼吁尚无法让企业采取行动，即便许多企业在央行零利率和日圆贬值的环境下取得创纪录的获利。

黑田东彦正失去耐心，他上个月表示央行将每年增加购买3,000亿日圆(25亿美元)ETF，此前每年ETF的购买规模已达3万亿日圆。日本央行称，此举针对那些持有“积极投资实体和人力资本”标的企业的基金。

虽然他未提供更多细节，但其言论等于向资产经理人和指数编制者发出了一个信号，让他们设计一些符合“安倍经济学”的ETF，这些ETF将全部是持有对激活消费以及整体经济有作用的上市公司。

MSCI明晟的执行董事Seiichiro Uchi表示，“我们已经开始为满足这种需求研发解决方案。”

“然而这是否可行尚不得而知。开发新指数时不能固执己见，你需要知道日本央行和ETF提供者真正想要什么样的指数，”他并称。

日本央行曾表示，其加大资产购买计划中部分将聚焦JPX-日经400指数，这反映另一政府目标--改善企业治理，与安倍经济学ETF并非极其搭调。日本ETF半壁江山都在日本央行手中。

JPX-日经400指数成分股，都是鼓吹透明化、股东权益报酬率(ROE)和治理稳健的企业，但未必是大量投资于业务和员工的公司。

该指数权重最重企业的包括日本烟草(JT) (2914.T)、本田汽车 (7267.T)、日本电信电话(NTT)(9432.T)、KDDI(9433.T)和软银(股份有限公司)(9984.T)瑞穗证券已寻求根据资产支出和人力资源投资，拟制选择安倍经济学指数企业的一些指标，不过也承认人力资源投资是极难衡量的标准。

瑞穗以人事成本增长做为粗略的指导原则，找出了部分可能适合纳入安倍经济学ETF的备选企业，其中包括移动游戏开发商Colopl (3668.T)、运动装厂商Asics(7936.T)、办公事务用品供应商Askul Corp (2678.T)和生物燃料公司Euglena(2931.T)。

日本央行计划在4月加强ETF购买，给予金融机构更多时间回应其呼吁。

“即便是有必要经验的资产经理，至少都得要几个月时间，才能推出一支新的ETF。”在Nikko Asset Management管理ETF的Koei Imai表示。

日本央行ETF持仓图表：reut.rs/1ZAREga

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