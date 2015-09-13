焦点：日本央行9月会议料按兵不动 即便目标与现实愈发背离--消息

路透东京9月13日 - 了解日本央行想法的消息人士称，央行决策者无意在9月14-15日的会议上扩大货币刺激举措，即便疲弱的数据让其通胀预期面临不确定性。央行预期，经济复苏将提振通胀率明年升至2%的目标水准。

日本央行总裁黑田东彦去年10月扩大货币刺激举措时，在央行政策委员会仅得到微弱多数的支持；消息人士称，尽管后来的发展状况让委员会与他的政策立场更接近，但要让他们现在再度支持进一步放宽政策不太可能。

尽管央行祭出每年购买80万亿日圆(6,650亿美元)资产的举措，但通胀和经济成长仍了无生气。消息人士说，委员会愈发担心手中的政策选项减少及刺激举措带来负面效果，比如公债市场流动性降低。

投资者大多预期，日本央行至少在10月30日前按兵不动，届时央行将公布长期经济和增长预估，因此若有意外之举，可能对市场有更大的影响。

但消息人士称，鉴于央行的政策目标面临的风险大多超出了可掌控范围，比如全球需求疲弱和中国经济减速，这似乎是刺激日本央行现在就行动的极少数因素之一。

“日本央行没有太多办法可以应对海外不利因素，”一位消息人士称。“重要的是国内需求依然旺盛。”

政府也不希望进一步扩大货币刺激举措，因为此举可能让日圆续贬，提升进口成本。

政府官员称，现在放宽政策还会与政府的政策重点背道而驰。

明年日本将举行参议院选举，首相安倍晋三政府已将重点转至帮助那些受日圆贬值影响的低收入家庭和退休者。

“很多人怀疑继续放宽货币政策会有什么好处，”农林中金总合研究所首席分析师Takeshi Minami表示。

“政界不想日圆贬值太多。”

日本央行CPI和量化宽松图表： link.reuters.com/fef93w

日本自1958年以来的通胀率： link.reuters.com/ber48t

日本核心通胀率和日本企业物价指数(CGPI)：

link.reuters.com/fyb64t

**去年10月情况可能不会重演**

预期会有意外之举的人士指出目前与去年10月的相似之处，当时黑田东彦毫无征兆地扩大刺激政策，以防止油价下跌和消费疲软损及通胀预期。

黑田东彦的决定甚至让部分审议委员也感到意外，九位委员中有四位投下了反对票。

消息人士称，由于其中一位持反对意见者已经退休，且继任者比较支持黑田东彦的看法，所以理论上说，如果黑田东彦认为有必要放宽政策，那么获得通过的阻力会更小。

但许多审议委员希望不会面临这种决定，寄望企业将创纪录的获利更多地用于加薪和投资上。

像去年10月一样，油价再现跌势令通胀受到抑制。但央行官员称，家庭收入正在上升并支撑消费表现好于去年10月，当时家庭正承受着加税带来的直接冲击。

他们认为，即便对中国经济硬着陆的担忧打击市场，但根据他们对日本企业的内部研究发现，企业信心和资本支出情况一直不错。

黑田东彦周四对议会表示，尽管复苏之路似乎“有些坎坷”，但随着更多企业提价，形势有利通胀触及2%的目标。

他还暗示，即便通胀触及目标的时间推迟，但如果主要归因于原油价格下跌，那么也不会引发政策行动。

现在差不多可以肯定，日本央行会在10月30日调降本财年的经济和物价预估。但一些分析师表示，日本央行由于手中所剩工具不多，将尽可能地坚持目标，即便现实让这些目标显得愈发难以企及。

“如果政策工具不多，就不会急于使用，”SMBC Friend证券首席市场分析师Mari Iwashita表示。

“鉴于日本经济很可能会面临不利局面，所以会希望将政策工具留待日后使用。”(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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