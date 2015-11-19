焦点：日本央行要求企业提高支出 或说明官员信心渐失

路透东京11月19日 - 日本央行总裁黑田东彦敦促企业再做些事情以应对通缩，相当于默认他的大规模印钞活动目前未成功见效，决策者对加大行动力度没有信心。

2013年开始刺激计划时，黑田东彦称日本央行有责任促进通胀，达不到目标不应该找藉口，但现在却指责企业的“通缩心态”，在薪资和投资方面的支出不够。

他此前说过，量化质化宽松(QQE)刺激措施旨在改变这种心态。

“薪资和通胀没有提高多少是事实，即便采取这样大规模的刺激计划，”一了解日本央行想法的消息人士称。“由此看来，QQE尚未成功。”

日本9月核心CPI较上年同期下滑0.1%，为连续第二个月下滑。日本央行官员承认，能源价格下跌带来的下行压力将持续至明年中左右。

尽管上月调降增长和通胀预估，但日本央行当时并未进一步放松政策，而且外界普遍预期央行将在周四会议上维持当前货币宽松节奏不变。

“日本央行主要官员显然越来越清楚：QQE并未奏效，政策弹药也即将耗尽，”一位前日本央行审议委员、目前仍与央行决策者保持密切联系的人士称。“这也是他们为何想要非常谨慎地使用手中有限的弹药。”

黑田东彦此前曾表示，其核心任务是尽快实现2%的通胀率目标，但现在他的立场似乎也有所缓和。最近，他曾说道实现“温和”通胀，实现时间也再次被推后。

日本央行官员仍表示，如果物价目标的实现受到威胁，他们将毫不迟疑地放松政策，但现在似乎不怎么紧迫。

QQE计划已经垄断了日本公债市场，耗干流动性并推动两年期公债收益率降至负值。

尽管上周接受路透访问的近半数分析师仍认为日本央行将在明年1月再度放宽政策，但愈发难以预测什么事将会扣下行动扳机。

日本央行不为下调预估所动，周一的数据显示经济第三季陷入衰退也不大可能动摇央行官员，他们曾表示单单是经济温和萎缩将不会致使央行立即宽松。

熟悉央行想法的消息人士称，只有在海外需求持续低迷将削弱企业信心、打击投资计划并阻碍薪资上涨的情况下，日本央行才会考虑放宽政策。

“货币宽松的门槛已经变得很高，”日本央行前官员、第一生命经济研究所主任研究员熊野英生称。

“黑田东彦似乎将回归日本央行旧模式，即政策决定不以规则为基础，而是主观判断。”

日本对抗通缩图表： link.reuters.com/ber48t

日本量化宽松下通胀图表： link.reuters.com/fef93w

日本央行资产与GDP比例图表： link.reuters.com/jyx65s(完)