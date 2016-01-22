焦点：放松还是不放松？油价下跌和市场动荡令日本央行进退维谷

路透东京1月22日 - 据了解日本央行想法的知情人士说，油价和全球市场大跌打击了该央行实现2%通胀目标的希望，这可能会促使决策者考虑在下周进一步放松货币政策。

日本央行下周将举行为期两天的政策会议，考虑到支持和反对进一步放松政策的委员人数很接近，未来几日金融市场的走向可能决定该央行下周五会偏向哪方。

一些人支持日本央行进一步扩大其大规模刺激措施，但另一些人则质疑，用越来越少的政策弹药来对抗市场力量造成的不利局面是否明智，市场力量并非央行所能控制的。

尽管油价急速下跌导致日本消费者通胀陷入停滞，并使央行2%的通胀率目标变得更难以实现，但日本央行总裁黑田东彦仍乐观地认为，经济稳步复苏给物价整体上涨趋势带来支持。

但日本央行的决策者担心，油价崩跌势头太猛，可能会削弱人们对未来价格上涨的预期，这可能会打击企业信心，并妨碍企业加薪。

日本央行的九名审议委员中，至少有四名委员对扩大本已巨大的资产购买计划持谨慎态度。该计划导致债市流动性枯竭，而且也基本未能起到提振通胀预期的作用。

他们称，尽管濒临衰退边缘，但日本经济基本面的强劲程度足够安度市场风暴，更倾向于等情况更明朗，看震荡是否会持续足够长的时间，对企业获利造成实质性损害。

“当市场如此不稳定时，央行最佳策略就是保持冷静按兵不动，”一名直接参与货币政策的官员称。

其他人认为什么都不做放任通胀预期下降，可能给央行为日本经济摆脱通缩的努力带来更大危险。

“如果这种二轮效应出现，或成为无法忽视的近期风险，日本央行应该采取行动，”另一官员称。还有一名官员表达相似的观点。

黑田东彦也认为全球市场动荡是前景的一个重要风险，周四对国会称他“密切关注”对经济和物价的影响。

**政府的信号**

日本央行表示将把眼光略过油价对通胀的影响，关注整体物价趋势，该行认为整体物价趋势在好转，因消费者更能接受物价上涨。

消息人士对路透称，日本央行下周的政策会议，可能下调未来财年的通胀预测至1%以下。

近期调查显示，家庭和企业通胀预期正在下降。企业仍不愿意把创纪录的获利用在加薪上，凸显出日本通缩思惟的棘手本质。

政府已经开始暗示，希望日本央行采取行动以帮助遏制市场溃败。

“日本央行总裁经常说，为实现2%的通胀目标，他将毫不犹豫地采取行动，包括出台额外货币宽松措施，”日本内阁官房长官菅义伟周三对记者表示。

一些分析师称，虽然黑田东彦料将赢得足够支持票在他认为有必要的情况下推出宽松举措，但支持与反对票数相近，可能让他的领导能力遭到质疑，并且让市场更加认为日本央行的政策选项几乎已经用尽。

他们表示，鉴于没有固定的数据可以用来衡量油价下跌的第二轮效应，因此下周的政策决定将很难，可能取决于会议前几天金融市场的表现。

“日本央行真的是左右为难。不放宽政策可能导致日圆大涨，而这不为人乐见，”摩根大通证券资深分析师Masamichi Adachi称。

“但就算是放宽政策，如果没有提出什么非常激进的措施，也可能会让市场失望。简直是巨大挑战。”

日本CPI与QE关联图表：link.reuters.com/fef93w

日本通胀/通缩情况：link.reuters.com/ber48t

(完)