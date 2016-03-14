焦点：日央行料按兵不动 但国内信心恶化与国际不利因素令人不安

路透东京3月15日 - 国内消费者信心恶化与国际不利因素令周二日本央行政策会议处于令人不安的环境中。央行在1月意外采行负利率政策后，本月倾向于按兵不动。

多数市场人士预期日本央行将维持80万亿(兆)日圆(7,030亿美元)的基础货币目标、以及负0.1%的利率水准不变，因为央行总裁黑田东彦曾表示，他希望花更多时间来评估负利率政策对经济的影响。

不少央行官员希望延后扩大刺激政策，因为他们正忙于安抚由于1月出人意料的政策决定而战战兢兢的市场。

但即便对进一步放宽政策保持谨慎的人士也担心，日本脆弱的经济复苏面临的风险加剧，可能令央行有必要采取进一步的货币政策举措以提振增长。

黯淡的经济前景已令一些分析师押注，不能排除日本央行结束两日会议后再次放宽政策的可能。

“即便在实施负利率后，消费者信心仍在恶化，下行风险在加大的不仅仅是价格，整体经济也是如此，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理说。

“我不认为日本央行(周二)采取进一步宽松举措的机率为零，”她说。

消息人士表示，考虑到公众对于1月负利率措施的批评，日本央行暂时将不会降息。

一些分析师说，这意味着任何进一步的宽松举措，将采取小幅增加资产购买规模的形式。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一周一称，日本央行目前不大可能进一步放松政策，而是评估意外实施负利率措施带来的影响。

知情消息人士称，日本央行政策委员会本周料将讨论是否允许900亿美元短期资金免于实施负利率。之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。

**忧虑挥之不去**

日本经济濒临衰退边缘，一些分析师预期该国经济在1-3月连续第二个季度萎缩，因2月消费者信心触及一年低点。

企业信心在第一季大幅恶化，资本支出计划则为2009年来最弱，令人对日本央行认为其大规模刺激政策将推动投资与薪资增长的看法存疑。

部分央行官员担心，由于全球需求降温和近期市场震荡打击企业信心，日本经济复苏可能面临威胁。

能源成本下滑导致通胀率仍远低于央行2%的目标，而工会仍然不能大胆地要求更高的薪资，这令央行官员更加头痛。

日本央行1月意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，令投资者震惊。

但此举未能提振股价，也没能遏制日圆升值，并且有议员批评该政策令市场感到困惑而非得到安抚。(完)