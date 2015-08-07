日本央行维持刺激政策及乐观经济评估 尽管Q2经济或萎缩

路透东京8月7日 - 日本央行周五维持大规模刺激政策不变，并维持对经济的乐观评估。这暗示其相信即便没有额外的货币宽松，通胀也会达到2%的目标水准。

尽管越来越多的迹象表明，日本这个世界第三大经济体，4-6月当季在出口及家庭支出疲弱的拖累下经济萎缩，但日本央行对经济的评估依然乐观。

日本央行一如外界预期，重申其承诺，将继续通过购买政府公债和风险资产以每年80万亿日圆(6,410亿美元)的速度增加基础货币。

“日本经济继续温和复苏，”日本央行在政策声明中称。

“出口和产出在加速，尽管还有些波动，”声明称。这与上月的评估一致。

市场目前关注日本央行总裁黑田东彦将如何在迹象显示外国需求和家庭支出疲软的情况下，表达他对经济前景的乐观看法。

很多分析师预计定于8月17日公布的国内生产总值(GDP)将显示，日本经济在第二季萎缩。尽管增长料在当前季度反弹，但一些分析师警告称，中国需求低迷以及日本国内薪资增长乏力将使反弹保持温和。

黑田东彦料将在0630 GMT召开的记者会上重申他的观点，即就业市场趋紧和企业营收增加推高薪资和资本支出，从而帮助日本在明年9月前后实现2%的通胀目标。

但央行的乐观预估已经越来越与分析师看法相左，分析师认为通胀目标恐难以如此之快的速度实现。

“若4-6月经济果真萎缩，日本央行将认为这仅是暂时性。然而，若是财年的一开始就萎缩，那么想实现央行的全年GDP预估将更困难，且增加CPI预估值的不确定性。”三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益分析师Shuji Tonouchi说。

“消费者物价可能落入负成长，然后深陷其中的时间比预期还久。日本央行或许得在10月再度放松政策。”他说。

本周稍早数据显示6月实质薪资以七个月最快速度下降，对于日本央行物价目标的忧心更加沉重了。

油价及大宗商品价格再度下滑，也增添通胀下行压力。

日本央行自去年10月扩大刺激政策后即按兵不动，但一些分析师怀疑央行的观望态度还能撑多久。(完)

(编译 于春红/汪红英/李婷仪 审校 戴素萍/王丽鑫)

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