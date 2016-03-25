焦点：日央行短观料显示大型企业信心恶化 因日圆及全球经济疑虑

路透东京3月25日 - 路透调查显示，日本制造业者的信心可能降至近三年低位，且在未来一季料将进一步恶化，因日圆强劲及全球经济疑虑令其忧心出口情况。

根据调查，大型企业可能调降4月开始的新会计年度资本支出。

分析师表示，企业在每年这个时候通常对支出计划持审慎态度，但对获利展望的担忧，可能让他们在今年稍晚对资本支出预算也不会变得更加积极。

预定于下周公布的数据还包括工业生产；2月工业生产可能出现两个月来首次下滑，因国内外需求疲弱。

路透调查23位分析师结果显示，日本央行季度短观调查大型制造业景气判断指数料下滑4点至正8，三个月前报正12。

这将是2013年6月指数报在正4以来的最低。

“大型制造业者信心恶化可能趋于明显，因海外经济放缓，且日圆大幅升值，”NLI基础研究所资深分析师Tsuyoshi Ueno表示。

“国内消费者支出停滞不前，正打压非制造业者的信心，但是外国游客需求强劲，以及日本央行负利率对房地产行业所带来的好处，或许将某种程度缓解上述压力。”

大型非制造业景气判断指数料从三个月前的正25降至正24，为2014年9月的调查以来首次下滑。

调查还显示，鉴于市场展望和新兴经济体形势的不确定性，及薪资复苏迟滞，未来三个月制造业及非制造业信心将恶化。

调查显示，大型企业2016/17会计年度资本支出计划料将削减0.7%。

日本央行将于3月31日2350GMT公布短观调查。

本周稍早的路透短观月度调查显示，日本3月制造业信心略下滑，未来三个月预计也不太可能改变太多。路透短观和日本央行的季度短观关联密切。

调查还发现，将于周三发布的2月工业生产可能会较前月下滑6.0%，1月则为增长3.7%。

2月零售销售预计较上年同期增长1.7%，1月修正后为下滑0.2%。

2月家庭支出可能下滑1.5%，或为连续第六个月下滑。

调查显示，2月求才/求职比可能进一步改善至1.29，或为1991年12月来最高，而当月失业率或持稳于3.2%。

日本总务省将在周二GMT 0030公布家庭支出和就业相关数据，经产省将在同日GMT 0050公布零售销售数据。(完)