热点聚焦：财政目标分歧导致摩擦不断 安倍与黑田的蜜月开始变味

路透东京3月22日 - 对于如何修补日本破烂不堪的财政，首相安倍晋三与他一手挑选的央行总裁黑田东彦之间出现了分歧，这可能影响到他们共同推行的“安倍经济学”刺激政策的效果。

黑田东彦执掌日本央行已两年，他与安倍的裂痕正变得越来越难以弥合，可能影响进一步货币宽松政策的推出时间，以及他着手实施的大规模资产购买计划最终何时结束。

迄今为止，他们结束通缩的共同决心，掩盖了两人在削减日本庞大公共债务问题上的分歧。日本公共债务相当于国内生产总值(GDP)的230%，这一比率是美国的两倍，比处境危险的希腊也高了约50个百分点。

要让企业、投资者和消费者具备信心从而改变行为，并确保刺激政策和通胀目标的有效性，关键在于两人要让外界感觉到他们目标一致。

然而，在去年安倍决定推迟上调消费税的时候，两人同心一志的假象开始脱落。安倍的决定让日本基本财政目标更加难以实现。

“蜜月期已经结束，”东短研究首席经济分析师加藤出说，“黑田东彦肯定因结构性改革和财政整顿缺乏进展而感到沮丧。”

作为前财务省官员，黑田东彦觉得，鉴于国内极其糟糕的财政状况，日本已不能再推迟增税和减支；但安倍更看重提振增长以增加税收收入。

安倍的得力助手、日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)领导的一个重要政策小组在上个月开始讨论一些提议。这些提议可能会弱化日本到2020财年恢复基本预算盈余的财政目标。

政府官员称，安倍尚未取消这一目标，但该政策小组正在为安倍加入其他目标做好铺垫，这些目标将给安倍在支出方面留下更多回旋余地。

**打破惯例**

该小组提到过的安倍最亲睐的想法是增加债务与国内生产总值(GDP)比率目标。只要日本央行维持低利率，且经济在央行大规模刺激措施的提振下稳健增长，即便不用大幅削减支出，该比率也会下降。

但在该小组2月12日举行的会议上，黑田东彦当着安倍的面对这一想法提出反对。这有违日本央行的惯例。

尽管引起政府不满，两周后他又重提该话题。

“实现基本预算平衡目标仅仅是第一步。只有这样，日本才能够考虑逐步降低债务与GDP之比，”他对记者称。

其担忧的背后原因是，日本庞大的公共债务或将导致主权债信评级遭到调降，从而损及持有大量公债的日本银行业。

拖延财政改革还有可能让日本央行在更长时间内被迫承担过度膨胀的资产负债表。目前央行资产负债表的规模已经相当于日本GDP的60%。

政府官员承认他们仰赖日本央行来尽可能长时间地维持借款成本处于低位，即便那意味着已经导致巨额资产负债表的激进刺激措施可能会延迟退出。

“日本央行的刺激举措对于维持低利率至关重要，而低利率是推进财政改革的前提条件，”一位匿名政府官员说。

在黑田东彦至2018年4月结束的五年任期期间，“日本央行想要结束其量化宽松计划，无疑已变得非常困难，”一名执政党官员表示。

**冲突山雨欲来？**

黑田在2013年4月给了安倍所要求的强劲刺激计划，藉此赢得政治资本；当时的刺激举措提振了企业获利，也改善消费者信心。

熟知内情的多名消息人士表示，当黑田去年10月在没有事先谘询政府便迳行扩大旨在提振通胀的刺激计划后，两人的关系开始恶化。

黑田此举令安倍的幕僚愈加怀疑，黑田正与财务省联手，催促态度谨慎的安倍在2015年着手进行计划中的第二轮消费税调升。

数周之后，安倍决定推迟调升消费税，尽管黑田一再呼吁推动该项计划。

黑田东彦持续敦促进行财政改革，接近他的人说，他在当局试图放松财政纪律时从来不羞于表达自己的不快。

接近黑田东彦的前任和现任决策官员表示，这说明政治考量不会影响未来的宽松时间表和市场预期。

东短研究的加藤出表示，真正的考验将是日本央行能否以及何时实现通胀目标，实现该目标将推升长期利率。

他说，“届时政府将施加压力以维持低利率，令央行难以结束量化宽松。”

“真正的对抗还没出现。”

主要央行资产与名义GDP预估之比图表：link.reuters.com/jyx65s

主要经济体债务与GDP之比图表：link.reuters.com/xez34w (完)

(编译 郑茵/汪红英/王兴亚/陈宗琦/秦德兴; 审校 蔡美珍/徐文焰/杜明霞/张荻)

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