焦点：人民币贬值疑虑让日本央行左右为难

路透东京8月20日 - 中国安排人民币贬值，暴露出日本央行促经济、抗通缩计划的一个软肋--这个计划严重依赖于海外需求的稳健上升。

越来越多的日本央行人士在私下表示忧虑，担心中国汇率举措背后的问题会给亚洲需求带来比预期更为严重的打击，从而对日本出口反弹构成威胁。而他们正是希望借助出口复苏来避免再次扩大放松性货币政策。

自2013年4月以来，该行已向其激进的量化宽松计划投入170万亿日圆(1.37万亿美元)。包括央行某些政策制定者在内的部分人士认为，这个计划已经走得够远了--特别是考虑到它收效甚微。在这么强的火力猛攻之下，通胀率仍只是略高于“零”。

很多人担心该计划成本攀升、可能酿成资产泡沫、以及造成市场扭曲--特别是日本公债市场，这个市场由日本央行主导的状况愈发严重。有人还担心，该计划亦使中央政府得以逃避财政改革。

据熟悉央行想法的消息人士透露，日本央行10月评估长期经济预估时，会非常不愿再次采取行动，目前看来这个可能性仍然不大；但如果中国问题对日本出口造成的冲击足以使日本经济本季度再次陷入衰退，这个可能性也不能排除。

“亚洲面临的风险有所抬头。不过现在就缴械投降还为时过早，”一名消息人士称，并指出中国的问题本身并不会促使日本央行立刻行动。

当前，分析师大多仍认同该央行的看法，即增长将在7-9月当季反弹。

不过油价再度下跌、国内消费疲软与海外需求脆弱，令市场重又开始猜测央行或将被迫于10月放宽政策。

人民币贸易加权汇率图表：link.reuters.com/zef45w

人民币汇率交易区间图表：reut.rs/1MhsqOi

日本大型制造业者信心变动图表：link.reuters.com/fuc94w

**趋势转变**

日本决策层对人民币贬值暂时抱有乐观看法。只要人民币在下挫3%后不会继续大跌，那么来自中国价格较低的进口商品增加对该央行推升通胀努力的影响将微乎其微。

不过一些人担心，中国政府可能只是刚刚开始利用汇率政策阻止经济下滑幅度加深。而这可能损及亚洲整体需求，从而伤及日本出口商。

日本央行希望出口获利帮助推动薪资增长，反过来支撑国内消费增加并形成良性循环，从而将通胀率推升至2%的目标水平。

如果这一循环被打破，那么央行大规模刺激政策也将难以达到预期效果。

日本周一公布的数据显示，消费疲弱导致4-6月当季GDP下滑。这令出口增长的重要性益发凸显。

日本出口商已然因中国而深受其害。

工业及军事设备制造商--小松制作所(6301.T)4-6月营业利润下滑22%，主因中国对其建筑机械需求较一年前腰斩。

日立建机(6305.T)亦因中国对其挖土机需求锐减而受创。

然而，日本央行尚未遭遇很大的政治压力要求其采取行动。

政府官员甚至曾经暗示，倘若宽松措施引发日圆续贬，推高进口成本并打压消费的话，并不乐见进一步推出宽松举措。

但部份分析师揣测，经济若仍疲弱不堪，则政治风向可能有所转向，尤其是在首相安倍晋三于明年参议院选举前支持度滑落的情况下。

尽管经济财政大臣甘利明表示不打算祭出新刺激方案，但部份议员已呼吁额外追加财政支出约3万亿日圆。

“日本央行将通胀温和归因于油价，但经济也已然过于疲弱无法推高通胀，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示。

“如果经济成长依然疲弱，到了得追加财政支出因应的地步，则日本央行可能别无选择只得也推出刺激措施。”(完)

(编译 王颖/徐文焰/龚芳; 审校 王丽鑫/张若琪)

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