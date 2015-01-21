日本央行调降通胀预期 扩大贷款计划规模而非QQE

2014年4月7日在日本东京拍到的日本银行大楼屋顶。 REUTERS/Yuya Shino

路透1月21日 - 日本央行周三调降下个财年的通胀率预估，并宣布扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷，期望在油价下挫导致通胀率距离目标越来越远之际，打消外界对日本央行袖手旁观的批评。

一如广泛预期，日本央行并未扩大刺激举措规模，并维持其承诺，通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,760亿美元)的速度扩大基础货币的规模。

在对长期经济预测的季度审议中，日本央行调降始于4月的下一财年的核心通胀率预估，从三个月前的1.7%调降至1.0%。

但日本央行小幅上调2016财年通胀预估，从2.1%上调至2.2%，显示央行官员公开坚持认为央行将实现2%的通胀目标。

许多金融市场人士称，调整通胀预估意味着，日本央行实际上是推后了实现2%通胀预期的时间。央行总裁黑田东彦指出，该央行预计油价和消费者物价将逐步反弹。

“消费者通胀将随着油价下跌而暂时放缓，”黑田东彦在央行公布政策决定后的记者会上表示。

“假定油价将在当前水平持稳，并逐步回升，那么此前油价下跌的影响将会消退。如果是这样，我们预期消费者通胀率将在2015财年前后达到2%。”

第一生命经济研究所主任研究员熊野英生称，日本央行的思考逻辑似乎与10月时有所不同。油价下挫曾促使央行在10月放松政策。

“日本央行仍倾向于进一步放松政策，所以最迟可能在10月有所行动，届时弱势日圆的(正面)影响将基本消失，”熊野英生指出。

日本央行在不到三个月前扩大“量化质化宽松(QQE)”规模，以防油价下跌以及随之而来的通胀放缓拖累通胀预期。

油价跌跌不休，让外界预期日本央行很快再次放宽政策。在周三会议前，一些投资人已经抛售日圆以防央行有意外之举。

日本央行宣布维持货币政策不变后，日圆兑美元升至盘中高点。

日本央行新的通胀预估仍较路透调查中分析师平均预测的0.6%高出不少，许多分析师预计央行或在明年4月初再次宽松政策。

日本央行将下一财年经济增长预测由1.5%上调至2.1%，这暗示增长加快将提振工资和加快通胀。

许多日本央行官员对于进一步扩大QQE变得愈发谨慎，央行大量购债已经使五年期政府公债收益率(殖利率)跌至负值。

日本央行将两个旨在鼓励银行增加放贷的贷款计划延长一年，将其中一项计划的规模增加3万亿(兆)日圆。

该行每年4月和10月发布半年经济报告，将提供对经济和物价的预测。该行还在1月和7月的利率会议上对预测进行检视。(完)

(编译 徐文焰；审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。