日本央行调降通胀预期 扩大贷款计划规模而非QQE

分析：法国大选未飞出黑天鹅 浇熄欧元政治风险相关交投热情
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。
路透1月21日 - 日本央行周三调降下个财年的通胀率预估，并宣布扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷，期望在油价下挫导致通胀率距离目标越来越远之际，打消外界对日本央行袖手旁观的批评。
一如广泛预期，日本央行并未扩大刺激举措规模，并维持其承诺，通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,760亿美元)的速度扩大基础货币的规模。
在对长期经济预测的季度审议中，日本央行调降始于4月的下一财年的核心通胀率预估，从三个月前的1.7%调降至1.0%。
但日本央行小幅上调2016财年通胀预估，从2.1%上调至2.2%，显示央行官员公开坚持认为央行将实现2%的通胀目标。
许多金融市场人士称，调整通胀预估意味着，日本央行实际上是推后了实现2%通胀预期的时间。央行总裁黑田东彦指出，该央行预计油价和消费者物价将逐步反弹。
“消费者通胀将随着油价下跌而暂时放缓，”黑田东彦在央行公布政策决定后的记者会上表示。
“假定油价将在当前水平持稳，并逐步回升，那么此前油价下跌的影响将会消退。如果是这样，我们预期消费者通胀率将在2015财年前后达到2%。”
第一生命经济研究所主任研究员熊野英生称，日本央行的思考逻辑似乎与10月时有所不同。油价下挫曾促使央行在10月放松政策。
“日本央行仍倾向于进一步放松政策，所以最迟可能在10月有所行动，届时弱势日圆的(正面)影响将基本消失，”熊野英生指出。
日本央行在不到三个月前扩大“量化质化宽松(QQE)”规模，以防油价下跌以及随之而来的通胀放缓拖累通胀预期。
油价跌跌不休，让外界预期日本央行很快再次放宽政策。在周三会议前，一些投资人已经抛售日圆以防央行有意外之举。
日本央行宣布维持货币政策不变后，日圆兑美元升至盘中高点。
日本央行新的通胀预估仍较路透调查中分析师平均预测的0.6%高出不少，许多分析师预计央行或在明年4月初再次宽松政策。
日本央行将下一财年经济增长预测由1.5%上调至2.1%，这暗示增长加快将提振工资和加快通胀。
许多日本央行官员对于进一步扩大QQE变得愈发谨慎，央行大量购债已经使五年期政府公债收益率(殖利率)跌至负值。
日本央行将两个旨在鼓励银行增加放贷的贷款计划延长一年，将其中一项计划的规模增加3万亿(兆)日圆。
该行每年4月和10月发布半年经济报告，将提供对经济和物价的预测。该行还在1月和7月的利率会议上对预测进行检视。(完)
(编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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