日本央行下个月下调通胀率预估可能性增加--消息

路透东京12月8日 - 消息人士表示，日本央行看似愈发可能在下个月下调通胀率预估，这让本财年达成2%通胀目标的计划显得更加不切实际。届时，距离央行上次放松货币政策、寄望接近通胀目标仅仅三个月。

日本央行10月31日出乎市场意料，决定向市场注入流动性来抵消油价下跌和内需疲软对通胀预期的影响，但是此后油价又下跌了15%。

一些央行官员当前担忧，随着汽油和电价下跌，核心消费者物价涨幅在明年年中前会降低至0.5%左右；这不但低于5月达到的峰值1.4%，也远低于日本央行总裁黑田东彦承诺达到的2%目标。

油价下跌有利于“安倍经济学”的实施，因进口燃料成本降低帮助家庭和企业节省支出。但与此同时，这却令日本央行更加难以带动日本摆脱持续20年的通缩。

央行将在1月21-22日的利率决策会议上发布新的季度预估报告。

据四位熟悉日本央行决策思惟的消息人士称，除非油价大幅反弹，否则日本央行可能小幅下调当前财年的核心通胀率预估，此前于10月31日发布的预估为1.2%，当时已经考虑进了推出新刺激举措的影响。

央行审议委员会中的悲观人士可能还将考虑调降下个财年的通胀率预估。匿名消息人士表示，10月时委员会的预估中值1.7%可能小幅下修。

不过1月的会议上，央行料无意像10月那样，为了提振通胀预估而推出进一步的刺激政策。

“10月的行动是为了防范多重风险。日本央行不会仅对油价波动作出反应，”一名消息人士表示。

央行审议委员佐藤健裕上周称，尽管由于油价大跌，消费者通胀可能一直停滞不前直到明年中期，但他认为无需采取行动。他是对央行量化宽松措施持保留意见的委员之一；在央行10月会议上，九名审议委员中有四人对量化宽松政策投下反对票。

央行多名官员更倾向于静观其变直至明年4月，届时将可知道，日本企业主在春季的薪资谈判中，是否对首相安倍晋三发出的加薪呼吁作出回应。

这些官员寄望随着出口升温以及企业增加资本支出，下一财年的经济增长将可超越预期。安倍决定推迟原定明年实施的消费税上调，也缓和了家庭的财务压力。

为了压下市场对立即出台刺激举措的预期，日本央行已开始强调油价下跌的好处，称这将能提升企业营收，并令企业有能力加薪。部分央行官员称，这类长期的正面影响将在大约一年后帮助推高通胀。

消息人士称，由于数据显示日本第三季滑入衰退，日本央行料将下调本财年的经济成长预估，从10月预估的增长0.5%降至零附近。

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵预计，如果油价没有从当前水平大幅反弹，本财年和下一财年的核心CPI将处于1%附近甚至跌破该水准。

新家义贵称，“下调本财年经济和物价预估将不可能避免。如果日本央行坚持用于解释10月举措的逻辑，就必须再度放松政策。”

自去年4月实施量化宽松政策以来，日本央行多次下调其经济预估，但很少调降物价预估。而很多分析师都认为其物价预估过高。

“油价下跌是上天给安倍的礼物...但却让黑田东彦头痛，黑田希望提前实现2%的通胀目标，”法银巴黎证券日本首席经济分析师河野龙太郎表示。(完)

(编译/审校 田建华/高琦/徐文焰/朱晓军/艾茂林/蔡美珍)

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