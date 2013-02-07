安倍晋三企图任命激进派央行总裁 但遭遇政府内部阻力

撰稿 Leika Kihara

路透东京2月7日 - 日本首相安倍晋三积极希望下任央行总裁将大幅改变央行政策,但他的想法正遭到自己阁员及财经官员反对,这些反对派担心,如果日本央行祭出极端措施,可能引发公债收益率灾难式上涨.

这些内部意见冲突,正考验着安倍晋三兑现承诺的决心.面对央行政策迟迟无法协助日本跳脱多年经济低迷状态,安倍晋三矢言将彻底检讨货币政策.

接近安倍的官员及参与决定人选的人士指出,由于任命央行总裁必须历经微妙的政治折冲,以确保在国会顺利过关,因此安倍可能必须放弃他心中的头号人选.

"安倍有最后决定权.不过,因为有许多复杂因素涉入其中,情况将很难说,"一名熟悉协商的政府官员表示.

几周后,不论是谁脱颖而出,新任日本央行总裁将比现任总裁白川方明更加积极宽松货币,这几乎已成定局.

然而尚不明朗的是,接任人选准备多大程度推动施行那些未经考验的政策,以回应安倍倾全力打破多年通缩、走出2000年以来第四度经济衰退的要求.

**微妙平衡**

财经官员阵营代表人物是69岁的前日本央行副总裁武藤敏郎,外界预期武藤推动宽松货币的力道会超越白川方明,但他也会关注可能的负面影响.

武藤敏郎主张央行应该购买更多中长天期公债,更积极扩大资产购买.但他也警告,以印钞支应政府债务的作法可能产生负面效应,引发公债收益率急升.

如果公债收益率急升,恐将大幅加重日本公共债务负担,目前日本公共债务已经是国家经济规模的两倍以上,在工业化国家居冠.

这是武藤敏郎第二次问鼎央行总裁的机会.五年前,他的提名案遭国会否决,各方妥协后,白川方明才接任总裁.

在安倍晋三的阵营中,几个热门人选都是主张打破传统、甚至采取争议性措施,像是购买外国公债及更多风险资产,以利安倍实现承诺,以强力货币及财政刺激措施重振经济.

68岁的亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦,不仅直言批评白川方明任内的央行政策,也是安倍阵营的头号热门人选.

黑田东彦符合执政党及在野党的多数希望条件.这是个重要因素,因为安倍政府的提名人选,必须获得参众两院通过,而安倍的自民党与较小的友党在参议院并没有多数优势.

在1990年代晚期亚洲金融危机期间,黑田东彦曾是主管日本汇率事务官员,他拥有管理、市场及国际事务专业.他英语流利,也拥有全球性的人脉资源.

**安倍经济主义的能量**

日央行总裁白川方明及两位副总裁继任人选的提名权在于安倍和其内阁,预料将于月底提出人选,而央行政策委员会包含总裁及两位副总裁在内共有九位委员.

安倍晋三周四告诉国会,央行新总裁必须能够向国际社会清楚地传达日本的政策立场,暗示他或许倾向黑田东彦之类的人选.

白川方明周二表示他将于3月19日提前卸任,在央行两名副总裁任期届满时同步离开,较其原有任期早了三周.而这也让寻觅接替人选的活动加温.

该消息将日圆兑美元推低至2010年5月以来最低水准,因为市场对于央行新领导层扩大积极宽松时程的预期有所提早.

日圆从过去两年创下的纪录高位节节下滑,已经让日本出口商松一口气,也使东京股市上扬,日股日经指数周三收在逾四年高位.

丰田汽车(7203.T)股价也触及四年高点,因该公司调高年度获利预估,当中有部分是因为日圆贬值.

安倍极盼维持其经济处方(被称做"安倍经济主义")的能量,而指派一位具备非传统观念的外人,才可望实现这点.

呼吁日央行购买更多风险资产的黑田东彦,或一直是央行最猛烈批评者和主张迅速扩大央行资产负债表的学者岩田规久男和伊藤隆敏,都符合这个要求.

"安倍曾说,他希望的是能推动日央行采取空前政策措施的人.因此他若选择一位前官僚体系出身的人就实在没道理."另一名消息人士说.

**有利武藤敏郎的因素**

然有几个因素似乎有利武藤敏郎出线.

熟悉磋商内情的人士称,首先,因对安倍青睐人选的激进观点感到不安,央行和财务省官僚体系已暂抛歧见,一直在游说运作类似武藤敏郎等他们可以信任、不致危及金融市场稳定性的人选.

其次他们说,安倍内阁和自民党中并非人人都像部分接近他的幕僚一样,热衷不顾一切地让央行来个大改革.

财相麻生太郎虽然和安倍关系密切,但却与官僚体系站在同一阵线,暗示学者可能不适合担任这个需要优秀管理技巧的日央行最高职位.

财务省将汇编一份候选名单,熟悉选才程序的人士表示,麻生太郎对于最后推举人选将有强烈影响力.白川方明是麻生太郎担任首相时挑选的央行总裁.武藤敏郎与许多自民党议员长年均有往来,在党内也颇受敬重,2008年曾被提名为央行总裁.

而黑田东彦2011年11月才展开在亚洲开发银行的第二任五年任期,这点也有利于武藤敏郎,因为日本担心如果黑田东彦提早离开亚开行,该职位可能会落入中国人手中.

最后一点,尽管所有政治团体都希望日本央行在新领导层带领下加快推进印钞,但他们对怎样才是理想的总裁人选看法不一.

虽然包括保守的自民党议员等部分人士表示,希望由经验丰富和有国际人脉的人选担任央行总裁,但像是大家的党党代表渡边喜美等人,则排除支持前财务省官员的可能性.

**黑马**

为了让参议院批准他提名的候选人,安倍需要反对党民主党的赞成票,如若不行,则需要一些较小党派的赞成票.

分析师称,鉴于各党派之间看法分歧,岩田规久男和伊藤隆敏等黑马获得总裁任命的机率有限,不过他们可能获任副总裁.

"我认为黑马候选人不会得到国会的批准,政府这次会打出安全牌,试图不去惊扰市场."第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示.

自民党已经表示希望得到民主党的首肯.民主党则表示,不会让央行总裁的选择成为政治难题.

民主党2008年曾反对武藤敏郎担任央行总裁,称让前任财务省官员接掌央行会削弱日央行的独立性,不过他们现在不排除任命前政府官员.实际上,民主党称他们不会支持将货币宽松当作万灵药的人.看来这有利于武藤敏郎的程度胜过安倍青睐的学院派人选.

若自民党不能保证得到民主党的支持,或者未能与其他较小党派达成共识,那么日本政府可能将前日本央行副总裁岩田一政作为一个折衷人选.岩田一政目前领导着一家民间智库.

岩田一政曾不断呼吁日本央行考虑购买外国债券,以帮助限制日圆涨势,这一观点得到政界人士的认可,但肯定会招致其他七国集团(G7)伙伴国的批评,因这是削弱日圆的间接干预举措.(完)

(编译 蔡美珍/张若琪/杜明霞; 审校 张明钧)

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