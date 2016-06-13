焦点：银行业怒潮蠢动 日本央行深化负利率空间受限

路透东京6月10日 - 日本央行最快可能在6月会议上考虑扩大刺激方案，但央行可能已经遭遇到一个意料之外的障碍--影响力巨大但向来配合度高的日本银行业者，对于进一步压低负利率的逆袭。

当日本前三大银行之一的三菱东京日联银行本周表示，将放弃日本公债一级交易商资格时，虽然这个并未立即影响债市价格，但债券交易商已大受震撼。

这被视为目前为止日债市场要角对央行负利率政策日益不满最明确也最公开的表态，官员早已习惯金融机构为政府庞大债务提供融通，对此也大为震惊。

熟知日本央行思维的消息人士表示，三菱东京日联银行的决定，可能也影响了央行终需进行的缩减买债进程，或许会迫使央行持续印钞的时间比原先希望更久。

“进一步降低负利率的门槛确实可能已经变得高于其他措施，像是扩大资产购买等，”消息人士之一称。

“就连扩大刺激措施，也可能不容易，”另一位要求匿名的消息人士称。

一些央行官员对公债市场压力加剧的迹象忧心忡忡，因此提高了警告的调门，包括央行副总裁中曾宏。他在周四表示，批评人士称负利率导致市场流动性“严重受损”，他对此保持警惕。

日本央行将检视政策利率。虽然路透访问的多数分析师都预期央行不会调整政策，但大多数受访者认为，央行将在7月再次放松政策，可能通过进一步调降负利率，也可能通过购买更多债券和高风险资产、抑或二者兼顾。

**政策退出障碍增加**

三菱东京日联银行(BTMU)的管理人士在非正式场合表示，该行放弃初级交易商身份，是因为在债券收益率为负的情况下，按照央行要求在每次标售时都买入一定数量新债，从经济角度看并不划算。指标10年期公债收益率周五触及负0.155%的纪录新低。BTMU是三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)的核心部门。

分析师称，并无迹象表明，日本另外两家大银行集团会立刻跟进；但如果持有日债的成本变得无法承受，那么22家初级交易商中其他一些规模较小的银行和券商可能会考虑抽身而退。

日本央行官员力图将三菱东京日联银行的举动轻描淡写成孤立事件，并且非正式地强调，此事不会阻止央行在必要时进一步调降负利率以激活经济。

一些人士指出，这实际上说明央行成功实现了刺激政策的一个目标，即推动国内银行放弃避险日债，转向风险较高的投资。

而且日本央行总裁黑田东彦已明确表示，金融机构对于负利率的担忧不会阻碍央行进一步下调利率。

但消息人士称，日本央行部分政策制定者还是听得进去不满的声音，对进一步调低利率慎之又慎。尤其是在1月份出其不意采取负利率，令很多银行措手不及之后，央行仍在想法设法修复与金融机构关系的当口。

三菱东京日联银行的退出也彰显了日本央行一个更根本的担忧，即终结刺激计划的障碍。

日本央行已经持有150万亿(兆)日圆(1.4万亿美元)日债市场的四分之一，并且购买规模几乎相当于二级市场全部新发债，而自从日本央行2013年启动刺激计划以来，日本主要银行的持债规模已经缩减一半。

分析师称，由于曾经的日债稳定买家--国内金融机构持债规模日益减少，一旦有日本央行购债放缓的任何迹象，日债收益率便可能大幅飙升。

“我认为，日本央行可以择机开始考虑降低购债规模，”近日退休的日本央行政策委员会审议委员白井早由里在6月1日表示。白井早由里当时给负利率投了反对票。

“日本央行的购债规模如此庞大...仅仅只是逐渐减速也可能对利率造成较大影响。”(完)