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时事要闻 | 2013年 2月 28日 星期四 11:16 BJT

日本政府已提名黑田东彦出任央行总裁--议员

路透东京2月28日 - 一名日本议员周四表示,日本政府已提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任新一任日本央行总裁.

现年68岁的黑田东彦将接替将于3月19日卸任总裁的白川方明.

执政党自民党议员Genichiro Sada称,政府还提名学者岩田规久男和日本央行理事中曾宏担任央行两个副总裁职位.

未来几天,这三名候选人将在议会做证词陈述,然后由参众两院议员投票表决.(完)

(编译 梁睿雪/程琳; 审校 王洋)

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