日本政府已提名黑田东彦出任央行总裁--议员

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透东京2月28日 - 一名日本议员周四表示,日本政府已提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任新一任日本央行总裁.
现年68岁的黑田东彦将接替将于3月19日卸任总裁的白川方明.
执政党自民党议员Genichiro Sada称,政府还提名学者岩田规久男和日本央行理事中曾宏担任央行两个副总裁职位.
未来几天,这三名候选人将在议会做证词陈述,然后由参众两院议员投票表决.(完)
(编译 梁睿雪/程琳; 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。