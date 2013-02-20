日央行审议委员意见分歧或阻碍新总裁推行刺激政策

路透东京2月19日 - 日本央行审议委员们就如何实现2%的新通胀率目标存在分歧,这意味着下一任央行总裁在采取经济刺激政策时,或不得不较市场的预期更为审慎.

首相安倍晋三要求日本央行采取大胆行动,令市场预料新央行总裁将重组政策,并最终实现历任总裁所没有完成的任务,即迅速发动已经停滞多年的日本经济.

不过熟悉央行想法的人士表示,日本央行可能在现行的资产购买计划之下大幅宽松政策,但要实施新方案扩大资产负债表规模,则可能是几个月之后的事情.

消息人士称,这是因为新总裁面临在央行内部达成一致的挑战.央行审议委员们就实现2%通胀率目标的可行性,以及最佳实现策略看法不一.由于事情的敏感性,消息人士要求匿名.

现任央行总裁白川方明和两名副总裁将于3月19日卸任.如果议会顺利通过安倍提名的新总裁,日本央行将在4月3-4日举行新总裁领导下的首次政策会议.

分析师表示,为了维持宽松政策,除了继续已经采取的扩大资产购买和买进政府公债的措施外,会议将别无选择.不大可能有任何更为激进的行动.

"现在的(央行)委员会严重分裂,对央行真正想实现什么感到困惑.达成一致将是艰难的,"第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说.

在安倍的压力下,日本央行1月同意将其通胀目标上调一倍至2%,并承诺从2014年开始"无限制"购买资产.

安倍持续施压央行要求采取更为积极的措施,这已经打压日圆兑美元跌至33个月低位,同时提振股价,并且给了依赖出口的日本经济从衰退中恢复的希望.

日本央行政策委员会将由支持进一步宽松举措的人士主导,但意见统一也就仅限于此.

其他一切还是存在分歧,包括实现2%通胀目标的可行性.除了增税或能源成本飙升导致的昙花一现外,日本经济鲜有通胀升至该水平的时候.

**委员会内部意见存分歧**

周二公布的会议记录显示,委员会成员佐藤健裕和木内登英投票反对日本央行1月将通胀目标提高一倍的决定.他们认为2%的通胀率在日本是难以维系的水准.

会议记录援引他们的话称,"即便央行将通胀目标设在2%,单凭此举也极不可能对通胀预期产生实质性影响."

这与日本央行的官方立场形成对比.央行认为,通过设定新通胀目标,央行可显示抵御通缩的决心,并改变公众对物价将持续下滑的预期.

这两名委员未必反对进一步放宽政策.他们在1月会议上投票赞同承诺从明年起无限量购买资产的决定.

但究竟应当如何抵御通缩,日本央行在个问题上难以达成一致.通缩打压经济的时间已经太久,以致消费者对物价下降的预期根深蒂固.

消息人士称,一些委员会成员希望日本央行通过购买较长期公债来压低长期利率.依照这种思路,长期利率下降则将鼓励长期放贷及投资.

其他委员倾向于让日本央行取消货币市场利率0.1%的下限,或是希望央行大力购买国库券.这两种做法均旨在拉低短期利率,协助削弱日圆.

日本央行审议委员宫尾龙藏提议,承诺在2%的通胀目标指日可待之前保持实质利率在零,藉此强化日本央行超宽松货币政策的承诺.比起央行现行所承诺的"只要有必要"就维持零利率以及资产购置计划,宫尾的提议更具约束性.

但宫尾龙藏的想法在上周一项政策会议中遭到否决.

日本面临G20国家批评的压力,短期内采取购买海外债券这种非传统举措的可能性正在消退.

即使是原本主张购买海外债券的佐藤也不再大声疾呼,还强调了寻求国际认同等这类肯定会遭遇到的阻碍.购买海外债券对于央行而言被视为是较激进的选项,因外界认为这就相当于干预汇市.

所以分析师说,虽然日本央行可能最快在4月初就会放松政策,但是央行也许选择再次加码资产购置计划,而不是采行新举措.

的确,消息人士说,从央行委员会观点分歧的情况来看,推出新的政策想法可能还得好几个月.

日本央行还可能根据资产购买计划将购买公债期限从当前的三年期扩大到五年期.

其中一位消息人士表示,目前央行唯一的现实选择可能就是继续购买政府债券."唯一的问题就是扩大多大程度."(完)

(编译 李春喜/王兴亚/王翔琼/李婷仪; 审校 田建华/蔡美珍/艾茂林/李爽)

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