日央行倾向继续放宽政策 或不仅限於增加资产购买--消息

* 最可能选择的做法是增加资产购买

* 日本央行或承诺2013年底之後继续持有资产

* 一些官员倾向於扩大针对成长型企业的贷款计划

路透东京10月23日电---据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向於下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.

日本央行面临在10月30日政策会议上扩大货币刺激举措的新压力,届时该央行料会调降其经济增长率预估,并延後实现1%通胀率目标的时间.

周一公布的一系列经济报告提供了最新佐证,表明该国在面对全球阻力和国内需求、投资降温的情况下,正在艰难维持动能.

消息人士在过去几天接受采访时称,很多央行官员因此倾向於采取行动.

最为可能的选项是把日本央行资产购买和贷款计划的规模进一步扩大10万亿日圆(1,260亿美元).该计划目前拟在明年年底之前通过购买金融资产和市场操作来挹注80万亿日圆的流动性.

他们说,规模的增幅将主要是以购买公债的形式,但或许也包括小幅增加购买上市交易基金(ETF)和房地产信托(REIT).

"如果日本经济复苏有进一步被延迟的风险,日本央行就不应犹豫,"由於事件敏感性而要求匿名的一位消息人士称.

但是在日本央行内部就什麽才是最佳举措尚未达成共识,部分人士建议,既实施资产购买行动,亦祭出其他举措.

部分政府官员提出的一个想法是,承诺在资产购买计划於2013年底到期後,继续持有日本央行已购买的资产,直至1%的通胀目标实现在望.

此举主张者称,在增加资产购买规模上面再附加这项承诺,或许可以超出市场预期,使市场相信日本央行应对通缩的决心.

这实际上也可以看作是效仿美国联邦储备委员会(美联储,FED)无限制持续购买金融资产的承诺,同时可算是巧妙回应议员对日本央行不如欧美央行那样果断的批评.

日本央行部分人士青睐的另一构想是,扩大针对有成长潜力部门的贷款计划.该计划在2010年时创建,规模最新扩大至5.5万亿日圆.

主张此举的官员表示,扩大该计划的规模将向政府表明,扶助新行业的长期努力--例如结构性改革,与放宽货币政策同样重要.

消息人士对路透表示,除讨论货币政策之外,日本央行料将在10月30日决策会议上调降长期经济和物价预估,同时承认还需要多几年时间来实现其1%的通胀率目标.(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟;审校 程琳/徐文焰

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