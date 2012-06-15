日央行按兵不动 承诺保护国内银行免受希腊风险冲击

* 日本央行维持政策利率在0-0.1%,未推出宽松政策措施

* 日本央行:将竭尽全力确保银行体系稳定

* 日本央行上修经济预估,并警告存在不确定性

* 总裁白川方明简布会上的相关评论将於0715GMT後公布

路透东京6月15日电---日本央行周五维持货币政策不变,但承诺,如果本周末希腊大选引发新一轮全球市场震荡,将尽最大努力确保日本银行体系稳定.

日本银行业相对不易受欧债危机影响的冲击,因其持有的欧洲曝险有限,但决策者担心如果全球股市跌势过大过猛,将冲击日本银行的资产负债表.

"日本央行将竭尽全力确保日本金融体系稳定,同时会特别关注全球金融市场的动向,"央行在政策决议声明中称,并暗示如果市场出现震荡,已准备好向银行体系挹注大量资金.

20国集团(G20)官员对路透表示,若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.

一如普遍预期,日本央行暂未扩大其主要政策工具--40万亿日圆(5,050亿美元)的资产购买计划,保留火力以防万一希腊退出欧元区引发日圆急升.

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**乐观看待经济**

日本央行上修对经济的评估,称经济活动开始温和复苏.央行相信,民间消费强劲和地震灾後重建将部分抵销全球经济增长放缓带来的冲击.

但央行警告称,全球不确定性依然很高,因欧债危机继续让市场紧张不安.这暗示如果日本经济复苏前景面临的风险加剧,日本央行准备出台进一步货币刺激举措.

"欧债问题令全球市场仍紧张不安,因此我们必须特别留意市场走势,"声明称.

希腊周日选举或为该国退出欧元区铺路,如果此种可能扰动市场,日本央行做出的首要应对举措可能是注资,以安抚东京的货币市场.

全球出现新一波避险情绪,或令投资者争相买入日圆,迫使日圆兑美元在75.31日圆上方创下纪录新高,从而危及日本的经济复苏.

熟悉日本央行想法的消息人士称,若果真如此,日央行将可能提高资产购买计划的规模.

明治安田生命经济师小玉佑一对日本央行的乐观经济评估大感意外,但表示不能排除进一步放松政策的可能性.

"如果日圆大涨及股价下跌,日本央行可能召开紧急会议,增加政府公债购买额度,并购买离到期时间更长的债券,"小玉佑一说.

"但单靠日本央行采取这样的举动,或许不可能抑制市场的动荡,"他说.并补充道,可能需要美国和欧洲各国央行协作采取货币宽松举措,才能平复市场不安.

日本央行在2月放松政策,并设定1%的通胀目标,以彰显其致力於让日本经济走出近20年通缩境地的决心.

该央行并在4月再度放宽政策,但此後按兵不动,因认为日本经济正走向温和复苏.

日本经济今年表现料好於多数七国集团(G7)国家,经济增速料在2%左右,受助於去年灾後的重建支出.(完)

--编译 梁睿雪/肖群英/王兴亚/侯向明;审校 白云/隋芬/张荻

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